Pattaya droht Starkregen durch sich verstärkenden Pazifiksturm

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department (TMD) beobachtet derzeit eine tropische Depression im Pazifischen Ozean, die sich möglicherweise zu einem tropischen Sturm verstärken könnte. Erste Vorhersagen deuten darauf hin, dass er in Richtung Südchina oder Nordvietnam ziehen und Teile Thailands, darunter auch Pattaya, mit verstärktem Regen treffen könnte. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren.



Somkuan Tonjan, Direktor der Vorhersageabteilung beim Meteorologischen Department, erklärte, dass die Depression östlich der Philippinen durch ihre Lage über dem Meer an Stärke gewinnen könne. Sie wird voraussichtlich nordwestlich über Luzon in den Philippinen in das nördliche Südchinesische Meer ziehen (3.–4. Oktober) und anschließend in Richtung Hainan Island sowie südliches China oder Nordvietnam ziehen (6.–7. Oktober). Obwohl der Sturm Thailand nicht direkt treffen wird, könnten erhöhte Regenmengen in den nördlichen, nordöstlichen und östlichen Regionen auftreten.

Vom 3.–5. Oktober wird mit abnehmendem Regen über Thailand gerechnet, vereinzelte Gewitter sind jedoch aufgrund eines schwächeren Südwestmonsuns über dem Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand möglich. In den nordöstlichen und östlichen Regionen wehen östliche bis südöstliche Winde.







Vom 6.–8. Oktober steigt die Regenwahrscheinlichkeit, besonders im Norden, Nordosten und Osten des Landes, da ein Monsuntrog durch diese Gebiete zieht. Obwohl der Südwestmonsun über dem Andamanensee, Südthailand und dem Golf weiterhin schwach bleibt, kann in den westlichen Teilen Nord- und Zentralthailands, darunter Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai und Tak, starker Regen fallen. Die Behörden raten den Bewohnern dieser Regionen, sich auf mögliche Sturzfluten, Erdrutsche und Hochwasser entlang von Flüssen und in tiefer gelegenen Gebieten vorzubereiten.

Auf dem oberen Andamanensee werden Wellenhöhen von 1–2 Metern erwartet, in Gewittergebieten können sie über 2 Meter steigen. Schiffsführer werden dringend gebeten, vorsichtig zu navigieren und sturmgefährdete Bereiche zu








































