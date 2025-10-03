19-jähriger Brite aus Pattaya vermisst – Behörden suchen nahe thailändisch-myanmarischer Grenze

PATTAYA, Thailand – In Kanchanaburi suchen die Behörden nach einem 19-jährigen britischen Staatsbürger aus Pattaya, der seit letzter Woche vermisst wird. Es besteht die Befürchtung, dass er möglicherweise in einen grenzüberschreitenden Callcenter-Betrug gelockt wurde.

Gulnara Fattakhova, die Mutter des jungen Mannes, meldete den Fall bei Sub-Lieutenant Pakorn Prakobnan, stellvertretender Inspektor der Polizei Pattaya in Chonburi. Ihr Sohn, Lawrence Stallard Honour, war seit dem 26. September nicht nach Hause zurückgekehrt.



Die Ermittlungen führten anhand von E-Mail-Aktivitäten in den Bezirk Sangkhla Buri in Kanchanaburi. CCTV-Aufnahmen vom Century Hot Spring Resort in Ban Phra Chedi Sam Ong am 27. September um 16:17 Uhr zeigen ihn bei starkem Regen, bekleidet mit langärmeligem Hemd und langer Hose, mit Rucksack und großer Tasche das Resort verlassen. Die Aufnahmen deuten darauf hin, dass er versuchte, nach Myawaddy in Myanmar zu gelangen, von Grenzbeamten jedoch zurückgeschickt wurde und anschließend erneut verschwand.







Zeugen bestätigten, dass Lawrence am 27. September beim Trampen nahe des Sai Yok Noi Wasserfalls gesehen wurde und von einer hilfsbereiten Lehrkraft nach Sangkhla Buri gebracht wurde. Die Behörden versuchen, diese Person ausfindig zu machen, um weitere Informationen zu erhalten.



Kanchanaburis Gouverneur Athisan Intra ordnete an, dass Sicherheitskräfte, die lokale Verwaltung, die Polizei Sangkhla Buri und Einwanderungsbeamte die Suche intensivieren und CCTV-Aufnahmen entlang möglicher Routen überwachen. Experten befürchten, dass der junge Mann aufgrund seiner Computerkenntnisse Opfer einer internationalen Callcenter-Betrugsmasche geworden sein könnte.

Die Behörden bitten jeden, der Hinweise geben kann, die Notrufnummer 191, die Polizei Sangkhla Buri unter 0-3459-5300 oder direkt die Mutter des Vermissten unter 087-0632177 zu kontaktieren.



































