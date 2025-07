Pattaya bleibt Top-Ziel für regionale Märkte – Ko Tao und Ko Pha-ngan locken Langzeiturlauber an

PATTAYA, Thailand – Thailand behauptet sich weiterhin als eines der weltweit beliebtesten Reiseziele für Spaß und Erholung, wobei Pattaya seine Stellung als Favorit unter neuen wie auch wiederkehrenden internationalen Besuchern festigt. Laut aktuellen Daten der Buchungsplattform Agoda blieb die Nachfrage im ersten Halbjahr 2025 stark, gestützt vor allem durch regionale Märkte und Regierungsinitiativen im Rahmen der Kampagne „Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025“.

Nach Buchungszahlen von Agoda stammen die meisten internationalen Reisenden aus China, Malaysia und Südkorea, gefolgt von Japan und Singapur. Dieses Besucherplus wird maßgeblich durch eine bessere Flugverbindung und vereinfachte Einreisebestimmungen unterstützt – Teil der Bemühungen, Reisen innerhalb Thailands noch komfortabler und attraktiver zu gestalten.







Bangkok, Pattaya und Phuket führen dabei weiterhin die Liste der meistbesuchten Städte an. Pattaya zieht mit seinem lebendigen Nachtleben, zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten und der Nähe zu Stränden nicht nur Erstbesucher, sondern auch Langzeitgäste aus Nachbarländern an.

Überraschend stark gestiegen ist auch die Beliebtheit von Hat Yai, insbesondere bei Reisenden aus Malaysia und Singapur. Grund dafür sind günstige Preise und die gute Erreichbarkeit – so wurde Hat Yai bereits zum zweiten Mal in Folge als eine der preiswertesten Städte Asiens ausgezeichnet.



Die Daten von Agoda geben zudem Einblick in das Reiseverhalten: Chinesische Touristen stellten das größte Besucheraufkommen, während Gäste aus Südkorea im Durchschnitt am längsten blieben – gefolgt von Reisenden aus Japan, Malaysia, Singapur und China. Besonders Inselziele wie Ko Tao, Ko Pha-ngan und das etwas unbekanntere Pathum Thani lockten Langzeitaufenthalte an – durch eine Mischung aus Tauchsport, Nachtleben und Nähe zu Bangkok.

Zu den Gründen, warum Thailand als „Spaßdestination“ so beliebt bleibt, gehört auch die legendäre Full Moon Party auf Ko Pha-ngan, die längst als Pflichttermin für Partygänger weltweit gilt. Im April verwandelt das Songkran-Wasserfestival Städte wie Pattaya in riesige Wasser-Schlachten, die tausende Touristen anziehen.



Dank solcher Erlebnisse, kombiniert mit exzellenter Gastronomie, traumhaften Stränden und einer großen Auswahl an Unterkünften, wurde Thailand als einziges asiatisches Land in die aktuelle Top 10 der „fun countries of the world“ gewählt – neben Spanien und Brasilien.

Offizielle Zahlen des thailändischen Ministeriums für Tourismus und Sport belegen den Erfolg: Zwischen Januar und Juni 2025 kamen über 16 Millionen internationale Besucher ins Land und sorgten für Einnahmen von rund 743,582 Milliarden Baht. Dies unterstreicht die Wirksamkeit gezielter Investitionen in Infrastruktur und Tourismusförderung.





„Wir fühlen uns geehrt, für Reisende aus ganz Asien die Plattform erster Wahl zu sein“, sagte Akaporn Rodkong, Country Director bei Agoda. Ziel sei es, Reisen einfacher und unvergesslicher zu machen – egal ob zu bekannten Zielen wie Pattaya oder zu versteckten Perlen im ganzen Land.

Mit über sechs Millionen Unterkünften, 130.000 Flugstrecken und 300.000 Aktivitäten bietet Agoda so viel Flexibilität wie nie zuvor – für einen spontanen Wochenendtrip oder einen längeren Aufenthalt.

Während das „Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025“ weiterläuft, sind Pattaya und das ganze Land bestens aufgestellt, um noch mehr Gäste willkommen zu heißen – und dabei thailändische Gastfreundschaft, Kultur und Lebensfreude von ihrer besten Seite zu zeigen.