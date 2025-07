Komfort und Lage machen Eigentumswohnungen in Pattaya und Bangkok attraktiv

PATTAYA, Thailand – In einer Welt, die Flexibilität und Freiheit verlangt, gibt es kaum etwas Angenehmeres, als aus dem eigenen Apartment zu treten und alles Wichtige in Reichweite zu haben – sei es der Kaffee am Morgen, der Zug ins Büro oder sogar der Strand.

In Pattaya und Bangkok geht es beim Leben in Eigentumswohnungen längst nicht mehr nur um die Quadratmeterzahl. Im Mittelpunkt stehen Lebensqualität, Bequemlichkeit und die Frage, wie gut die Lage zum eigenen Lebensstil passt. Immer mehr Langzeitbesucher, Rentner und junge Berufstätige entdecken, dass das Mieten einer gut gelegenen Wohnung – besonders in der Nähe von Verkehrsanbindungen und Alltagsbedarf – eine der angenehmsten Arten ist, in Thailand zu leben.







Laut einem aktuellen Bericht von DDproperty ist das „Traumapartment“ moderner Mieter nicht mehr nur eine Frage des Standorts, sondern auch, wie dieser Standort in den Alltag passt. Nähe zu BTS, MRT oder Strand bleibt wichtig, doch genauso zählen gutes Design, vollständige Möblierung, Sicherheit und ein fairer Mietpreis. Und vor allem: Komfort direkt vor der Haustür.

„Wenn du in der Nähe der BTS wohnst, hast du plötzlich Stunden pro Tag gewonnen“, so ein Angestellter aus Bangkok. In Pattaya, wo das Leben entspannter verläuft, ist es vor allem die Nähe zum Strand, zu Streetfood und Nachtleben, die das Wohnen in einer Eigentumswohnung wie einen Dauerurlaub wirken lässt. „Warum ein Auto besitzen, wenn ich alles zu Fuß erreichen kann?“, erzählt ein Rentner in seinem Apartment nahe Central Festival.



Der Bericht nennt fünf entscheidende Kriterien, nach denen heutige Mieter suchen. Erstens die Lage – zentral, aber vor allem praktisch: kurzer Weg zur Arbeit, zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kliniken oder zum Meer. Zweitens der Zustand der Wohnung: sauber, gepflegt und sofort bezugsfertig mit moderner Ausstattung. Drittens vollständige Ausstattung, wie Kühlschrank, Klimaanlage und Warmwasser – plus gemeinschaftlich nutzbare Bereiche wie Pool, Fitnessstudio oder Wäscherei.

Viertens der Mietpreis, der trotz Komfort immer das Marktumfeld und den wahren Wert widerspiegeln sollte. Und zuletzt: Sicherheit, ein unverzichtbares Thema – durch CCTV, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Zugangskarten und gut geführte Anlagen.



Besonders in Pattaya zeigt sich dieser Trend bei digitalen Nomaden und Rentnern, die die Mischung aus Unabhängigkeit und Gemeinschaft im Condo-Leben schätzen. „Es ist einfach beruhigend, nur fünf Minuten vom Strand entfernt zu wohnen, während ich unten im Haus einen 7‑Eleven habe und das Grab‑Taxi in weniger als fünf Minuten da ist“, erzählt ein Kanadier, der heute in Jomtien lebt.

Das Fazit? Ob im pulsierenden Bangkok oder im entspannten Pattaya – das Traumzuhause wird heute nicht durch seine Größe definiert, sondern dadurch, wie gut es zum Leben passt. Eigentümer, die vermieten möchten, sollten deshalb denken wie ein Mieter: Gesucht wird nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein funktionierender Lebensstil vom ersten Tag an.

Und in Thailands lebendigsten Städten gilt dabei vor allem eines: Bequemlichkeit ist alles.