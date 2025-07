Pattaya bleibt nicht vom Schweif des Sturms Wipha verschont – Behörden warnen vor verschärften Wetterbedingungen

PATTAYA, Thailand – Die lebhafte Küstenstadt Pattaya stellt sich auf unbeständiges und teils gefährliches Wetter ein, da der tropische Sturm Wipha Feuchtigkeit über die Region zieht.

Nach Angaben des thailändischen Meteorologischen Dienstes (TMD) verstärkt Wipha, der sich derzeit über dem oberen Teil des Südchinesischen Meeres befindet, den Regen in mehreren Landesteilen – besonders im Osten Thailands. Der Sturm soll voraussichtlich zwischen dem 21. und 22. Juli in Nordvietnam auf Land treffen, doch sein Schweif wird auch den Osten Thailands samt der Provinz Chonburi beeinflussen.







In seiner aktuellen Mitteilung hat das TMD für Chanthaburi, Trat, Ranong und Phang Nga Warnungen vor starkem Regen herausgegeben. Auch Pattaya und umliegende Regionen müssen mit örtlich kräftigen Schauern rechnen. In Zentral- und Nordostthailand werden ebenso vereinzelte starke Regenfälle erwartet. Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, wachsam gegenüber möglichen Sturzfluten und Überschwemmungen zu sein – vor allem in Hügellagen, in Gewässernähe und in tiefer gelegenen Gebieten.

Der Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand nimmt ebenfalls an Stärke zu. In der oberen Andamanensee werden Wellenhöhen von 2–4 Metern prognostiziert, in stürmischen Zonen sogar über 4 Meter. Im südlichen Teil der Andamanensee sowie im oberen Golf von Thailand sind Wellen von 2–3 Metern zu erwarten, die sich bei Gewittern noch erhöhen können.



Die Seefahrt wird zu größter Vorsicht aufgerufen; kleine Boote im Bereich der oberen Andamanensee und des oberen Golfs von Thailand sollten bis auf Weiteres im Hafen bleiben.

Trotz der trüben Aussichten loben ausländische Besucher die schnelle und offene Kommunikation der Behörden sowie deren Maßnahmen zur Sicherheit. Lokale Händler zeigen sich jedoch besorgt über die weiterhin niedrigen Besucherzahlen und fordern von der Regierung mehr öffentliche Veranstaltungen, um den Tourismus auch in der Regenzeit zu beleben.

Während sich Wipha der Region nähert, raten die Behörden in Pattaya und Umgebung allen Einwohnern und Touristen, aktuelle Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen, bei Aktivitäten im Freien Vorsicht walten zu lassen und sich auf mögliche Verkehrsbehinderungen einzustellen.