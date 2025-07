Freude, Stipendien und Chancen für benachteiligte Kinder im CPDC Pattaya

By Jetsada Homklin

PATTAYA, Thailand – Im Child Protection and Development Center (CPDC) in Huay Yai fand kürzlich eine besondere Aktion statt: Frau Pornpan Rattanapitakgul (Ning), General Manager des Mason Pattaya Hotel, organisierte gemeinsam mit Abteilungsleitern und Mitarbeitern das Projekt „MASON Giving Together“. Ziel dieser Initiative ist es, das Leben benachteiligter Jugendlicher zu verbessern und gleichzeitig die lokale Umwelt nachhaltig zu fördern.

Begrüßt wurde das Team vom Direktor des CPDC, Herrn Siromet Akarapongpanich, Mitarbeitenden sowie den Kindern und Jugendlichen, die durch ihre fröhlichen Auftritte für strahlende Gesichter und eine herzliche Atmosphäre sorgten.







Das Projekt „MASON Giving Together 2025–2026“ ist Teil des kontinuierlichen Engagements des Mason Hotels für soziale Verantwortung. Seit dem 1. Januar 2025 wird ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von Bio-Produkten und Reiseangeboten an das CPDC gespendet. Darüber hinaus fließen 2 % der Umsätze aus dem MASON SHOP, dem Concierge-Service und dem MASON SPA direkt in die Förderung der Kinder und die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft.



Im Rahmen der Veranstaltung fanden praxisorientierte Workshops statt, die den Jugendlichen wertvolle berufliche Einblicke boten. Dazu gehörten ein Mocktail-Wettbewerb unter dem Motto „The Little Mixologists Lab“, Vorführungen im Cupcake-Dekorieren, das kreative Gestalten von Gelkerzen sowie gemeinsame Aktivitäten im Gemüsegarten. Jungpflanzen wie Galgant, Zitronengras, Schalotten, Koriander, Grünkohl und Senfkohl aus der eigenen Baumschule des Mason Hotels wurden dabei gemeinsam eingepflanzt.

Durch diese Initiative möchte das Mason Pattaya Hotel nicht nur Freude und neue Perspektiven schenken, sondern auch nachhaltig zur Entwicklung der lokalen Gemeinschaft und Umwelt beitragen.