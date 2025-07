Polizei warnt Frauen in Pattaya: Bleibt selbstbewusst beim Feiern – nicht jeder ist ein Freund

PATTAYA, Thailand – Pattayas pulsierendes Nachtleben zieht Einheimische wie Touristen an, doch wer unterwegs ist, sollte stets wachsam und selbstbewusst bleiben – besonders, wenn Alkohol im Spiel ist und man von Fremden umgeben ist. Jüngste Vorfälle zeigen, wie schnell riskante Situationen entstehen können, wenn persönliche Grenzen nicht klar gesetzt werden.

Am 15. Juli um 2:46 Uhr rückten Rettungskräfte in Pattaya zu einem Einsatz nahe dem Mae Wilai Market an der Central Pattaya Road aus. Dort fanden sie eine 41-jährige Barangestellte, bekannt als Frau A, in stark alkoholisiertem und möglicherweise betäubtem Zustand vor. Die Frau wirkte verwirrt und war nur halb bei Bewusstsein, nachdem sie zuvor mit zwei Männern getrunken hatte, die sie erst am selben Abend kennengelernt hatte.







Laut der 51-jährigen Passantin Frau Natnicha bemerkte diese, wie die beiden Männer in einer abgelegenen Ecke in der Handtasche der Frau wühlten. Frau Natnicha sprach die Männer direkt an; diese brachen ab, verlangten aber noch 20 Baht von ihr. Geistesgegenwärtig half sie der benommenen Frau A beim Hinsetzen und verständigte sofort die Polizei, da sie befürchtete, dass die Männer sie betäubt und bestehlen wollten.

Die Polizei brachte Frau A zunächst zur Sicherheit auf die Wache in Pattaya, wo ihr Zustand weiter überprüft wurde. Ob tatsächlich Drogen im Spiel waren oder nur übermäßiger Alkoholkonsum, ist noch unklar. Videoaufnahmen bestätigen jedoch das verdächtige Verhalten der beiden Männer, gegen die nun ermittelt wird.



Dieser Fall ist eine deutliche Mahnung: Wer in Pattaya oder anderen Partyhochburgen unterwegs ist, sollte stets selbstbewusst auftreten und auf sein Bauchgefühl hören. Keine Drinks von Fremden annehmen, Gläser nie unbeaufsichtigt stehen lassen und bei einem mulmigen Gefühl sofort Hilfe suchen oder die Situation verlassen. Wachsamkeit und ein klares „Nein“ können helfen, sich vor Diebstahl, Betrug oder Schlimmerem zu schützen.

Ob Einheimische oder Besucher – das Nachtleben in Pattaya kann aufregend und unterhaltsam sein, doch die eigene Sicherheit muss immer Vorrang haben. Habt keine Scheu, euch abzugrenzen, fragwürdige Angebote auszuschlagen und gut aufeinander achtzugeben.