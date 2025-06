Pattaya bleibt nass – aber nicht jeden Tag: Strände und Inseln weiterhin offen für Touristen

By Pattaya Mail

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Während große Teile Thailands derzeit mit heftigen Regenschauern und gelegentlichen Gewittern rechnen müssen, bietet Pattaya weiterhin sonnige Momente und entspannte Strandausflüge. Trotz der Regenzeit halten sich die Niederschläge meist in Grenzen – oft sind es nur kurze Schauer am Nachmittag, die den Tag keineswegs verderben.

Laut der 24-Stunden-Vorhersage des thailändischen Wetterdienstes kommt es in Nordthailand vereinzelt zu starken Regenfällen, während einige südliche Küstenregionen mit vereinzelten Gewittern rechnen müssen. Für Bangkok und Umgebung liegt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei etwa 60 Prozent.







Auch für Pattaya und die östliche Region – einschließlich Chonburi, Chanthaburi und Trat – wird eine mittlere Wahrscheinlichkeit für Gewitter (rund 60 Prozent) vorhergesagt. Dennoch folgt das Wetter hier einem typischen Rhythmus: Sonniger Morgen, kurzer Schauer am Nachmittag, oft gefolgt von einem klaren Abendhimmel – ein bekanntes Muster für Stammgäste.

Der mäßige Südwest-Monsun beeinflusst weiterhin das Wetter in der Andamanensee und im Golf von Thailand. Die Wellen erreichen dort etwa einen Meter Höhe, in Gewitterzonen auch bis zu zwei Meter. Die Behörden raten kleinen Booten zur Vorsicht und empfehlen, stürmische Gebiete zu meiden. Für Pattaya wurden jedoch keine flächendeckenden Stornierungen von Bootstouren oder Strandsperrungen gemeldet.

Beliebte Ziele wie Koh Larn oder der Jomtien Beach sind weiterhin gut besucht, besonders in den trockeneren Morgenstunden. Lokale Reiseveranstalter haben wie gewohnt geöffnet, und ein Regenschirm gehört eher zur Standardausrüstung als zum Grund, eine Reise abzusagen.

Ja, in Pattaya regnet es – aber nur selten den ganzen Tag. Ob ein entspanntes Mittagessen am Strand, eine Bootstour durch die Bucht oder eine Massage im Trockenen – Pattaya bleibt auch in der Regenzeit ein lohnenswertes Ziel.