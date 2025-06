Grenzbeschränkungen reichen über den Schlagbaum hinaus – Pattaya spürt Folgen in Handel, Tourismus und Arbeitsmarkt

PATTAYA, Thailand – Die wirtschaftlichen Auswirkungen der abrupt verschärften Grenzkontrollen zwischen Thailand und Kambodscha sind weit über die Provinzgrenzen hinaus spürbar. Auch Küstenstädte wie Pattaya, die stark auf Logistik, Handel und grenzüberschreitende Arbeitskräfte angewiesen sind, geraten zunehmend unter Druck.

Bei einer hochrangigen Sitzung unter dem Vorsitz von Gouverneur Natthapong Sanguanjit am 26. Juni in der Provinzhalle von Trat präsentierten Zollbeamte alarmierende Zahlen: Die Schließung des festen Grenzübergangs Haad Lek verursacht wirtschaftliche Verluste von rund 80 Millionen Baht pro Tag. Betroffen sind nicht nur der lokale Handel, sondern auch wichtige Importgüter für die thailändische Industrie und Tourismusversorgung.







Beispielhaft festgehalten wurde der Rückstau vormontierter Kabelsätze für die Automobilproduktion – ein kritisches Bauteil, das auf kambodschanischer Seite festsitzt und bei längerem Stillstand ganze Lieferketten gefährden könnte. Zwar äußerten viele Grenzhändler Verständnis für die sicherheitspolitischen Beweggründe, doch die Unsicherheit bleibt.

Während die Fruchtexporte aus Trat aufgrund saisonaler Faktoren derzeit kaum beeinträchtigt sind, beginnen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in anderen Regionen zu zeigen – insbesondere in der tourismusabhängigen Stadt Pattaya.



Obwohl Pattaya über 300 Kilometer von der Grenze entfernt liegt, ist die Stadt auf funktionierende Logistik und die freie Bewegung von Waren und Saisonarbeitskräften angewiesen. Viele davon reisen über Grenzprovinzen wie Trat ein. Die Einschränkungen gefährden Lieferketten für Hotels, Restaurants und Bauprojekte und treiben Kosten sowie Lieferzeiten in die Höhe.

Besonders problematisch: Ein längerer Shutdown könnte den bereits angespannten Arbeitsmarkt weiter belasten. In Pattaya übernehmen viele kambodschanische Migranten essenzielle Aufgaben in der Hotellerie, Reinigung und Lebensmittelproduktion. Geschäftsbetreiber warnen, dass ein stockender Zufluss von Arbeitskräften die Servicequalität beeinträchtigen könnte – und das in einer Zeit, in der Pattaya noch mit den Herausforderungen der Nebensaison kämpft.

Während die Provinz Trat ein Hilfszentrum unter der Leitung des Handelsamtes eingerichtet hat und gemeinsam mit der SME D Bank finanzielle Unterstützungsprogramme für betroffene Unternehmen anbietet, existieren bislang keine vergleichbaren Maßnahmen für nachgelagerte Regionen wie Pattaya, die unter den indirekten Auswirkungen leiden.

Das Innenministerium bereitet derzeit weitere Entscheidungen der „Border Situation Command“ vor. Lokale Stimmen fordern dabei ein ausgewogenes Vorgehen, das die wirtschaftliche Lebensader von Städten wie Pattaya berücksichtigt – auch wenn diese nicht direkt an der Grenze liegen, aber dennoch stark von deren Offenheit abhängig sind.





Thapanee Kiatphaibool, Gouverneurin der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), bestätigte inzwischen, dass die Schließung mehrerer Grenzposten zu einem Rückgang des grenzüberschreitenden Tourismus geführt habe – insbesondere bei kambodschanischen Besuchern. Seit der Grenzschließung am 7. Juni ist deren Zahl im Vergleich zur Vorwoche um 43 Prozent gesunken.

Von Januar bis Mai 2025 reisten 197.658 kambodschanische Besucher nach Thailand – ein Rückgang um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwar sei der Gesamteffekt auf den thailändischen Tourismus bislang begrenzt, doch spezifische Destinationen wie die Phu-Prasat-Ruinen in Ubon Ratchathani hätten Einbußen verzeichnet, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken.







Auch in der Provinz Sa Kaeo sei ein leichter Rückgang bei der Hotelauslastung in Aranyaprathet, einem beliebten Transitpunkt für Reisende nach Kambodscha, spürbar. Viele Besucher, darunter auch Indonesier, die normalerweise dort übernachten, hätten ihre Reise verschoben. Dennoch zeigt sich Thapanee optimistisch: Die Reiselust erhole sich in den betroffenen Regionen, da viele Gäste aus Nachbarprovinzen mit den lokalen Gegebenheiten vertraut seien. Die regionalen TAT-Büros in Ubon Ratchathani, Surin, Sa Kaeo und Trat meldeten bislang keinen Bedarf für außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen.