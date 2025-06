Mit Cannabis zurück in der Box kann Pattaya endlich aufatmen

PATTAYA, Thailand – Für eine Stadt, die seit Jahren zwischen ihrem Ruf als touristischer Spielplatz und dem Bemühen um ein familienfreundlicheres, geordneteres Image pendelt, könnte die kürzliche Neueinstufung von Cannabisblüten als kontrollierte Substanz genau die Atempause sein, die Pattaya gebraucht hat.

In den letzten zwei Jahren hatte ein regelrechter Cannabis-Boom die Stadt erfasst – mit lautstarken, oft kaum regulierten Shops, die gezielt Touristen ansprachen. Was einst als progressiver Schritt in Richtung medizinischer Nutzung begann, geriet rasch außer Kontrolle: Neonbeleuchtete Dispensaries entlang der Walking Street, offene Joints am Strand und Touristen, die ungeniert in der Öffentlichkeit rauchten – ohne Rücksicht auf Regeln oder mögliche Konsequenzen.







Die lokale Bevölkerung zeigte sich gespalten. Während einige den wirtschaftlichen Aufschwung begrüßten, äußerten andere ernsthafte Bedenken über das Stadtbild, die mangelnde Durchsetzung von Vorschriften und die fragwürdige Botschaft, die an junge Thais und ausländische Besucher gesendet wurde.

Mit der Rückkehr von Cannabisblüten auf die Liste kontrollierter Substanzen ändert sich das Bild nun spürbar. Strengere Vorschriften für Besitz, Verkauf und Konsum treten in Kraft. Für Touristen ohne gültiges medizinisches Rezept aus Thailand bedeutet das: Kein Rauchen, kein Kauf, kein Mitführen von Cannabisblüten mehr. Offene „Smoke Bars“ an der Straße könnten bald der Vergangenheit angehören, und die Behörden signalisieren klare Absicht, gegen Unternehmen im rechtlichen Graubereich konsequenter vorzugehen.



Für Pattaya – eine Stadt, die von der feinen Balance zwischen Freiheit und Ordnung lebt – ist dieser Schritt eine Gelegenheit, genau dieses Gleichgewicht wiederzufinden. Cannabis ist nicht verschwunden, nicht vollständig verboten – aber es wird nun wieder dahin zurückgeführt, wo es hingehört: in ein kontrolliertes, verantwortungsvolles Umfeld, fernab von wildem Konsum und öffentlicher Zurschaustellung.

Ob Tourist auf der Suche nach Sonne und Meer oder Einheimischer, der seinen Lebensunterhalt verdient – klare Regeln bringen Vorteile für alle. Und in einer Stadt, die oft im Nebel der Widersprüche steht, ist Klarheit – und ein Hauch frischer Luft – definitiv willkommen.