Pattaya bereitet sich auf vereinzelte Gewitter vor, während kühlere Luftmasse den Nordosten erreicht

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die östliche Region Thailands müssen am Samstag mit teils bewölktem Himmel und vereinzelten Gewittern rechnen, nachdem sich eine neue mäßig bis relativ starke Kaltluftmasse aus China südwärts ausbreitet. Dies teilte das thailändische Meteorologische Amt (TMD) mit.

Die stärksten Auswirkungen der Kaltluft werden im Nordosten des Landes erwartet, wo kräftige Winde und ein Temperaturrückgang von 1 bis 3 Grad Celsius prognostiziert sind. In der östlichen Region, einschließlich Pattaya, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat, können jedoch ebenfalls vereinzelte Gewitter auftreten, die etwa 20 Prozent des Gebietes betreffen.







Für Pattaya und die umliegenden Küstengebiete werden Morgentemperaturen zwischen 23 und 25 Grad Celsius sowie Tageshöchstwerte von 31 bis 36 Grad erwartet. Südöstliche Winde mit Geschwindigkeiten von 15 bis 30 Kilometern pro Stunde sorgen überwiegend für ruhige Seebedingungen mit Wellenhöhen unter einem Meter in Küstennähe. In Gewittergebieten können die Wellen jedoch auf über zwei Meter ansteigen.

Nach Angaben des TMD trägt feuchte Luft, die durch südliche und südöstliche Winde aus dem Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer herangeführt wird, zu instabilen Wetterbedingungen in den östlichen und zentralen Landesteilen bei, einschließlich Bangkok und Umgebung.



Anwohner und Touristen in Pattaya werden gebeten, insbesondere am Nachmittag und Abend auf kurze, teils heftige Regenschauer, böige Winde und mögliche Blitzschläge vorbereitet zu sein. Betreiber kleiner Boote und Fischer sollten während Gewittern besondere Vorsicht walten lassen, da sich die Seebedingungen rasch verschlechtern können.

Im Nordosten des Landes werden deutlich kühlere Morgenstunden und starke Winde erwartet, während im Süden weiterhin vereinzelte Gewitter unter dem Einfluss des Nordostmonsuns auftreten. Im unteren Golf von Thailand können die Wellenhöhen zwischen ein und zwei Metern liegen und bei Gewittern über zwei Meter erreichen, weshalb Seeleute zu erhöhter Vorsicht aufgerufen wurden.





Das Meteorologische Amt rief zudem die Bevölkerung in Nord- und Zentralthailand dazu auf, auf ihre Gesundheit zu achten, da schwankende Temperaturen das Risiko von Erkrankungen erhöhen können. Landwirte wurden außerdem gebeten, sich auf mögliche Schäden an Nutzpflanzen und Vieh durch starke Winde und ungewöhnliche Regenfälle vorzubereiten.



































