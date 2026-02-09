Menschen mit Behinderungen beteiligen sich zahlreich am Referendum in der Redemptorist Foundation in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine lebhafte Atmosphäre herrschte am Sonntag, dem 8. Februar, in der Redemptorist Foundation in Pattaya, als Menschen mit Behinderungen seit den frühen Morgenstunden kontinuierlich eintrafen, um ihre Stimme beim nationalen Referendum abzugeben.

Reporter beobachteten, dass behinderte Wähler aus dem Raum Pattaya den ganzen Tag über zur Abstimmung erschienen, um ihr demokratisches Recht wahrzunehmen. Wahlhelfer und Polizeibeamte standen vor Ort bereit, um Unterstützung zu leisten und einen sicheren sowie geordneten Ablauf zu gewährleisten.







Die Wahleinheit in der Redemptorist Foundation war ausschließlich für das Referendum vorgesehen; eine Abgeordnetenwahl fand an diesem Standort nicht statt. Wahlbeamte erklärten, dass die meisten behinderten Wähler ihre Stimmen für die Parlamentswahl bereits im Rahmen der vorgezogenen Stimmabgabe abgegeben hatten.

Die Wähler erhielten einen gelben Stimmzettel für das Referendum, mit dem sie entsprechend dem vorgesehenen Abstimmungsverfahren ihre Entscheidung treffen konnten. Vorläufigen Angaben zufolge nahmen insgesamt 52 Menschen mit Behinderungen an der Abstimmung in der Redemptorist Foundation teil, was ein deutliches Zeichen für das Bewusstsein und die aktive Beteiligung dieser Wählergruppe an demokratischen Prozessen in Pattaya darstellt.

Wahlbeamte betonten, dass der reibungslose Ablauf die Bemühungen widerspiegele, Barrierefreiheit zu gewährleisten und allen Bürgern gleiche Wahlrechte zu ermöglichen.



































