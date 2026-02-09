Nachmittagsregen hält Wähler in Pattaya nicht von Stimmabgabe ab

PATTAYA, Thailand – Trotz zeitweiligen Regens am Nachmittag ließen sich zahlreiche Wähler nicht davon abhalten, ihre Stimmen bei der Abgeordnetenwahl sowie beim nationalen Referendum an der Ban Thang Rotfai School in Pattaya am 8. Februar abzugeben.

Reporter berichteten, dass die wiederkehrenden Regenschauer am Nachmittag im Vergleich zu den Morgenstunden zu etwas geringeren Besucherzahlen führten. Dennoch trafen weiterhin kontinuierlich Wahlberechtigte ein, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.







Das Wahllokal umfasst fünf Wahleinheiten und ist für insgesamt 4.275 Wahlberechtigte aus den Ortsteilen Moo 5 und Moo 6 in Nongprue zuständig. Wahlhelfer sorgten während des gesamten Tages für einen geordneten Ablauf und stellten sicher, dass Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen eingehalten wurden.

Trotz der ungünstigen Wetterbedingungen erklärten viele Wähler, sie seien entschlossen gewesen, ihre Stimme abzugeben. Sie verwiesen auf ihre staatsbürgerliche Pflicht und den Wunsch, aktiv an der politischen Zukunft des Landes mitzuwirken.

Die Wahlbehörden erinnerten die Bürger zudem daran, ihre Wahlberechtigung vorab zu überprüfen und die erforderlichen Dokumente bereitzuhalten, um einen reibungslosen, transparenten und fairen Ablauf der Wahl zu gewährleisten.



































