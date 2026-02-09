Pattayas Bürgermeister und Tochter unter prominenten Frühwählern bei Wahl in Chonburi

PATTAYA, Thailand – Eine lebhafte Stimmung herrschte am Sonntagmorgen, dem 8. Februar, an den Wahllokalen in den Wahlkreisen 8 und 9 der Provinz Chonburi, als zahlreiche Wähler – darunter auch mehrere bekannte Persönlichkeiten – frühzeitig ihre Stimmen bei der Abgeordnetenwahl und dem nationalen Referendum abgaben.

An der Wahleinheit 15 im Wahlkreis 9, gelegen in der St.-Nicholas-Kirche im Unterbezirk Nongprue im Bezirk Banglamung, erschien Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet, um seine Stimme bei der Parlamentswahl abzugeben und am Referendum teilzunehmen. Er war unter der Wählernummer 593 registriert.







Begleitet wurde er von seiner Tochter Saruda Ngampichet, die erstmals in ihrem Leben an einer Wahl teilnahm. Sie erklärte, sie sei begeistert, an dem demokratischen Prozess mitzuwirken, und ermutigte insbesondere junge Menschen, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Der Wahlvorgang sei unkompliziert und biete eine wichtige Gelegenheit, die Zukunft des Landes mitzugestalten.

Nach seiner Stimmabgabe rief Bürgermeister Poramet die Bevölkerung dazu auf, sich an der Wahl zu beteiligen, und betonte die Bedeutung der Abstimmung vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Instabilität. Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren habe das Land drei Premierminister erlebt, was zu mangelnder Kontinuität in der Politik und Auswirkungen auf die nationale Entwicklung geführt habe.

Er fügte hinzu, dass die raschen Veränderungen in der nationalen und globalen Wirtschaft eine stabile und verlässliche Regierungsführung erforderlich machten. Die Wähler sollten daher ihren Willen zum Ausdruck bringen, indem sie politische Parteien und Kandidaten wählen, die das Land führen, und zugleich eine Rolle bei der demokratischen Kontrolle der Regierung übernehmen.

Zudem hob Poramet hervor, dass Pattaya als bedeutende Wirtschaftsmetropole weiterhin Unterstützung durch die Zentralregierung benötige, um eine effektive lokale Verwaltung und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.





Unterdessen gab auch Polizeikolonel Nithat Waenpradap, stellvertretender Leiter der Ermittlungsabteilung der Provinzpolizei Region 2, seine Stimme an der Wahleinheit 19 im Wat Nong Ket Yai im Unterbezirk Nong Pla Lai, Bezirk Banglamung, ab. Er war dort unter der Wählernummer 120 registriert.

Wahlbeamte erklärten, die hohe Beteiligung in den Morgenstunden spiegele das große öffentliche Interesse sowohl an der Parlamentswahl als auch am nationalen Referendum in den Gebieten Pattaya und Banglamung wider.



































