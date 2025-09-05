Pattaya bereitet sich auf starke Winde und Stürme bei anhaltendem Starkregen vor

PATTAYA, Thailand – Das Meteorologische Department von Thailand hat gewarnt, dass Pattaya und die umliegenden Gebiete starke Winde und örtliche Stürme erleben könnten, während der heftige Monsunregen weiterhin über das Land zieht.

Der anhaltende Regen wird durch einen Monsun-Trog verursacht, der sich über Zentralthailand erstreckt, kombiniert mit zeitweiligen Tiefdruckgebieten und mäßigen Südwestmonsunwinden. Vom 5. bis 7. September wird in mehreren Regionen mit starkem Regen gerechnet, darunter die unteren nördlichen Provinzen, der Nordosten und das Zentralgebiet, die Ostküste sowie Bangkok mit den umliegenden Metropolregionen.



Besonders die unteren nördlichen Provinzen wie Phichit, Sukhothai, Phitsanulok und Phetchabun verzeichneten hohe Niederschlagsmengen, was das Risiko von Sturzfluten und Bergabfluss erhöht. Meteorologen warnen, dass auch in Pattaya böige Winde, Gewitter und starke Schauer auftreten könnten, insbesondere während kurzer, aber intensiver Regengüsse.

Somkuan Tonjan, Direktor der Wettervorhersage-Abteilung, riet Anwohnern, Touristen und Fischern zu besonderer Vorsicht. „Bootsfahrer und Fischer sollten vorsichtig navigieren, insbesondere in Gebieten mit Gewittern, da Winde und Wellen durch den anhaltenden Südwestmonsun verstärkt werden können“, sagte er.



Vom 8. bis 13. September wird erwartet, dass der Regen weiterhin weit verbreitet bleibt, mit wechselnden Phasen von starkem und leichtem Regen in vielen Provinzen. Der Einfluss des Monsun-Trogs und des Südwestmonsuns hält an, während Tiefdruckgebiete gelegentlich Zentralregionen beeinflussen. Die Behörden betonen, dass die Bevölkerung wachsam bleiben muss, auch wenn derzeit keine tropischen Stürme in der Nähe Thailands entstehen.

Das Meteorologische Department empfiehlt der Öffentlichkeit, Wetterwarnungen kontinuierlich über die Website www.tmd.go.th zu verfolgen.



































