Father Rays Haus der Hoffnung bietet Schutz für Pattayas Verwundbarste

PATTAYA, Thailand – Mitten im geschäftigen Treiben von Pattaya liegt ein ruhiger und einladender Zufluchtsort – nicht einfach ein Hotel oder Konferenzzentrum, sondern wirklich ein „Haus der Hoffnung“. Gegründet aus der grenzenlosen Fürsorge von Father Raymond Brennan, liebevoll Father Ray genannt, ist dieser Ort darauf ausgelegt, Waisen, Menschen mit Behinderungen und Bedürftigen Würde und Fürsorge zu bieten.







Alles begann 1974, als ein einzelnes Säugling Father Ray anvertraut wurde. Aus diesem Moment entstand ein Vermächtnis der Liebe, das sich auf Heime für Waisenkinder, eine Schule für Blinde, ein Berufskolleg für Menschen mit Behinderungen und ein Schutzhaus für Straßenkinder ausweitete. Jeder Schritt von Father Ray war von Freundlichkeit, Glauben und dem unerschütterlichen Glauben geleitet, dass jedes Leben wertvoll ist.



1985 gründete Father Ray dieses Zentrum, um Unterkünfte, Retreats und Tagungseinrichtungen anzubieten. Anders als bei gewöhnlichen Einrichtungen fließt jeder hier ausgegebene Baht direkt in die Mission und bietet Nahrung, Bildung und Chancen für Bedürftige, ohne Abzug für Kosten. Ein Aufenthalt hier bedeutet mehr als nur ein komfortables Zimmer; er bietet die Möglichkeit, zu etwas Größerem beizutragen. Gäste genießen saubere, friedliche Unterkünfte, ideal für Ruhe oder Reflexion, während Veranstaltungen, Meetings und Seminare zu neuen Chancen für Kinder und Menschen mit Behinderungen werden.

Wenn Sie sich für das Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities entscheiden, sind Sie nicht nur Gast – Sie werden Teil der Mahatai-Familie, einer Familie, die an Menschenwürde, den Wert jedes Einzelnen und den Aufbau einer besseren Zukunft für alle glaubt. Ein einziger Übernachtungsaufenthalt hier kann jemandem die Chance geben, wieder zu träumen.

Besucher und Gäste können die Wärme und den Zweck des Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities in der 440 Moo 9, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi 20150 erleben. Für Reservierungen, Anfragen oder weitere Informationen zu Aufenthalten, Retreats und Veranstaltungen rufen Sie bitte 089-403-5950 an und werden Sie Teil einer Mission, die Leben verändert.





































