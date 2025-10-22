Pattaya bemüht sich um Wiederherstellung der Strände nach wochenlangen starken Regenfällen

PATTAYA, Thailand – Pattayas Strände, berühmt für ihren goldenen Sand und die geschäftige Touristenatmosphäre, haben in den vergangenen Wochen stark gelitten. Heftige Regenfälle, Sturmfluten und Regenwasserabfluss haben erhebliche Erosionsschäden verursacht und weite Teile der Küstenlinie in Mitleidenschaft gezogen.



Die Stadtverwaltung reagierte umgehend, um die Strände rechtzeitig vor dem Wochenende wiederherzustellen – mit dem Ziel, Touristen zu den anstehenden Veranstaltungen willkommen zu heißen, darunter Loy Krathong am 5. November, das Pattaya International Fireworks Festival am 28.–29. November sowie der Silvester-Countdown 2025 vom 29.–31. Dezember. Doch viele Einheimische und Besucher befürchten, dass provisorische Reparaturen nicht ausreichen könnten, um künftigen Stürmen standzuhalten. Damit rückt die Frage nach einer langfristigen Strategie für den Küstenschutz erneut in den Mittelpunkt.

„Die Strände sind unsere Hauptattraktion“, sagte ein Sprecher der Stadt. „Wir arbeiten rund um die Uhr daran, sie sicher und schön für Besucher zu gestalten – aber ohne konsequente Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung werden wir immer wieder vor denselben Problemen stehen.“







Während Pattaya sich auf ein weiteres Wochenende mit Touristen vorbereitet, hoffen Behörden und Geschäftsleute gleichermaßen auf trockenes Wetter, um die Strände vollständig erholen zu lassen. Ohne nachhaltige Eingriffe, so warnen Experten, drohe jedoch ein wiederkehrender Kreislauf aus Schäden, Reparaturen und Enttäuschungen – besonders in der Hochsaison.



































