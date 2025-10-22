Ausländer in Pattaya setzen für thailändische Freundinnen auf Immobilien und Luxus statt auf Gold

PATTAYA, Thailand – Einst galt Gold als klassisches Zeichen der Zuneigung: Ein goldenes Armband oder eine Halskette war das traditionelle Geschenk vieler ausländischer Männer an ihre thailändischen Partnerinnen – Symbol für Fürsorge, Wohlstand und Verbundenheit. Doch neue Trends in Pattaya zeigen einen deutlichen Wandel: Immer mehr langjährige ausländische Bewohner verzichten auf Gold, dessen Preis rasant gestiegen ist, und greifen stattdessen zu alternativen Formen von Wertschätzung – Immobilien, Luxusgütern und langfristigen Investitionen.



Am 26. September erreichte der Inlands-Goldpreis ein Allzeithoch: Schmuckstücke kosteten fast 58.000 Baht pro Baht-Gewicht, was viele Käufer abschreckte. Händler berichten, dass der Markt zwar aufmerksam verfolgt werde, der Verkauf von Goldgeschenken jedoch deutlich zurückgegangen sei. Der Grund liegt auf der Hand – Gold ist teuer geworden, und viele Ausländer sehen keinen Sinn darin, hohe Summen für ein rein symbolisches Geschenk auszugeben.

Gespräche mit langjährigen Bewohnern Pattayas zeichnen ein klares Bild. Statt Gold investieren viele in Eigentumswohnungen, Strandapartments oder Fahrzeuge – Werte, die sowohl praktischen Nutzen als auch Status bieten. Luxusuhren, Markenartikel und hochwertige Elektronik ersetzen zunehmend die goldene Kette oder das Armband als Ausdruck der Zuneigung.







„Ich investiere lieber in etwas, das an Wert gewinnt oder das wir jeden Tag genießen können“, sagte ein europäischer Rentner auf der Soi Buakhao, der seit über zehn Jahren in Pattaya lebt. „Eine dünne Goldkette kostet heute fast 20.000 Baht – man sieht sie kaum. Da steckt das Geld besser in einer Wohnung oder einem Auto, wovon wir beide etwas haben.“

Beobachter sehen in dieser Entwicklung ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Realität: Der starke Baht und die globalen Goldpreissteigerungen haben traditionelle soziale Rituale verändert. Was einst als erschwingliches und kulturell bedeutsames Geschenk galt, ist heute ein Luxus, den viele nicht mehr als lohnend empfinden. Immobilien oder Luxusartikel hingegen gelten als kluge Investition – Geschenke mit bleibendem Wert und Nutzen.



Für viele thailändische Frauen bedeutet dieser Wandel eine kulturelle Anpassung. Manche begrüßen die neuen Formen materieller Fürsorge, andere vermissen den emotionalen und symbolischen Wert, den das Goldgeschenk einst verkörperte.

Marktanalysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, sollte der Goldpreis aufgrund globaler Unsicherheiten weiter steigen – getrieben durch den US-Dollar, Anleiherenditen und geopolitische Spannungen. Damit dürfte sich der Fokus vieler Ausländer endgültig von Schmuck hin zu praktischen, langfristigen Investitionen verschieben.



































