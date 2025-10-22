Amerikaner und thailändische Freundin sterben bei tragischem Big-Bike-Unfall an Pattayas „verfluchter Kurve“

PATTAYA, Thailand – Ein 40-jähriger Amerikaner und seine thailändische Freundin kamen am frühen Sonntagmorgen ums Leben, nachdem ihr Yamaha-R7-Big-Bike auf der Jomtien Second Road die Kontrolle verlor und sich an einer Kurve überschlug, die unter Einheimischen für ihre häufigen tödlichen Unfälle berüchtigt ist.

Rettungseinheiten der Sawang-Boriboon-Stiftung wurden gegen 7:10 Uhr zum Unfallort gerufen. Dort fanden sie Mr. Larry Sylvester Bermudez (40) aus den Vereinigten Staaten leblos, mit schweren Brustverletzungen, in einer Blutlache liegend. In der Nähe befand sich seine Beifahrerin, Ms. Kesarin Linji (31), schwer verletzt. Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche erlag sie kurz darauf ihren Verletzungen.



Etwa 20 Meter von den Leichen entfernt entdeckten die Einsatzkräfte das völlig zerstörte Motorrad vom Typ Yamaha R7 (700cc). Es war in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte den Mittelstreifen gerammt und war über die Straße geschleudert. Blutspuren und Gewebefragmente an einem Laternenmast zeugten von der Wucht des Aufpralls.

Ein Anwohner, der die Opfer fand, berichtete: „Ich habe den Unfall selbst nicht gesehen, aber das ist hier nichts Neues. Diese Kurve hat schon viele Menschenleben gefordert – man nennt sie die verfluchte Biegung.“ Andere wiederum machen überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit der Fahrer verantwortlich, da die scharfe Kurve und die teils rutschige Fahrbahn häufig zur Gefahr werden.







Polizeichef Pol. Col. Anek Srathongyu ordnete eine Untersuchung und die Auswertung von CCTV-Aufnahmen der Umgebung an, um die genaue Unfallursache festzustellen. Die Leichen wurden zur Pattaya Bhatthamakun Hospital überführt, wo sie zur weiteren Identifizierung und Vorbereitung der Bestattungen aufbewahrt werden.

Seit Langem fordern Anwohner Sicherheitsmaßnahmen an diesem Straßenabschnitt, der immer wieder zur tödlichen Falle für Motorradfahrer wird – und nun erneut zwei Leben an Pattayas wohl gefährlichster Kurve gefordert hat.



































