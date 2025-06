Pattaya begrüßt wachsende Zahl indischer Touristen im Bemühen, Tourismuseinnahmen zu steigern

PATTAYA, Thailand – Während Pattaya weiterhin mit wirtschaftlichem Druck und einer langsameren als erwarteten Ausgabebereitschaft traditioneller westlicher Touristenmärkte kämpft, zeichnet sich eine neue Realität ab: Indische Touristen sind nicht mehr nur ein Teil der Menge – sie könnten diejenigen sein, die die Stadt am Leben erhalten.

Einst geprägt von Besuchern aus Europa, Russland und China, hat sich das touristische Bild in Pattaya spürbar verändert. Während der Euro schwach ist und chinesische Gruppenreisen sich noch erholen, füllen indische Reisende – oft in Gruppen, Familien oder Junggesellenabschieden – Hotelzimmer, speisen in lokalen Restaurants und bringen dringend benötigtes Geld in die Wirtschaft.







Obwohl ihre Präsenz bei langjährigen Expats und einigen Geschäftsleuten gemischte Reaktionen hervorruft, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Angesichts rückläufiger Einnahmen wächst Pattayas Abhängigkeit von indischen Ausgaben – und damit auch die Notwendigkeit, sich auf diese Gäste einzustellen.

„Ob es uns gefällt oder nicht, Pattaya muss diese Entwicklung akzeptieren“, sagt ein Hotelmanager aus dem Zentrum Pattayas. „Sie sind vielleicht nicht der ‚ideale Tourist‘ für jeden, aber sie sind diejenigen, die kommen, Zimmer buchen und Geld ausgeben.“

Das unterschiedliche Verhalten der Touristen beeinflusst auch den Geldfluss. Indische Urlauber bevorzugen Aktivitäten wie Jetski, Bananenbootfahren und Fallschirmsprünge. Ihre Begeisterung für Wassersport lässt das Geld bei Strandverkäufern, Ausrüstungsverleihern und Veranstaltern zirkulieren. Im Gegensatz dazu verbringen viele europäische Besucher den Tag lieber entspannt unter einem Sonnenschirm mit einem Getränk in der Hand – sie relaxen, geben aber nicht unbedingt viel aus.

Während europäische Touristen oft vorsichtiger reisen – kürzere Aufenthalte buchen, härter verhandeln und auf Lady-Drinks in Bars verzichten – geben indische Gäste gerne für Attraktionen, Nachtleben und Essen aus. Ihre Gewohnheiten mögen unterschiedlich sein, doch ihr Einfluss ist unbestreitbar.

Da Thailands ambitionierte Ziele für Tourismuseinnahmen weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleiben, steht Pattaya an einem Wendepunkt. Die Akzeptanz der sich wandelnden Besucherstruktur ist weniger eine Frage der Präferenz als des Überlebens.