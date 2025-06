Fremde in Pattaya mitnehmen kann zu leerem Geldbeutel und ruinierten Ferien führen

PATTAYA, Thailand – Touristen in Pattaya werden eindringlich dazu aufgerufen, bei Begegnungen mit Fremden, insbesondere mit Frauen, die am Strand Gesellschaft anbieten, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Ein aktueller Fall eines indischen Touristen verdeutlicht, wie schnell ein vergnüglicher Abend zu einer unangenehmen Erfahrung werden kann.

Am 29. Juni um 00:36 Uhr meldete ein 45-jähriger indischer Mann der Polizei in Pattaya, dass ihm aus seinem Hotelzimmer sämtliches Bargeld gestohlen wurde. Der Tourist berichtete, er habe eine Frau am Strand engagiert und sie mit zu sich genommen. Bevor es zu weiteren Aktivitäten kam, ging er auf die Toilette und entdeckte bei seiner Rückkehr, dass 5.000 Baht sowie 30.000 Rupien – umgerechnet fast 20.000 Baht – verschwunden waren. Die Überwachungskamera filmte den Vorfall deutlich, die Polizei nutzt das Material, um die Täterin zu ermitteln.







Dieser Vorfall ist eine deutliche Warnung für Besucher, wachsam zu bleiben. Viele Einheimische und Touristen äußern ihre Besorgnis über „freiberufliche“ Frauen in Pattaya, die gepflegt und vertrauenswürdig wirken, jedoch möglicherweise andere Absichten haben.

In öffentlichen Kommentaren spiegelt sich eine wachsende Unsicherheit wider. Viele warnen davor, sich von attraktiven Frauen am Strand täuschen zu lassen, deren Absichten fragwürdig sein könnten. Die Sorge vor Diebstahl ist weit verbreitet, da solche Vorfälle leider häufig vorkommen.



Besucher wird geraten, vorsichtig zu sein und bei Preisverhandlungen am Strand nicht zu nachgiebig zu sein. Einige zeigen sich frustriert darüber, dass viele Touristen die Risiken nicht vollständig verstehen. Obwohl Pattaya für seine zahlreichen Massagesalons und Bars bekannt ist, entscheiden sich manche Reisende bewusst gegen diese und suchen stattdessen den Kontakt zu Fremden am Strand.

Trotz Pattayas Ruf als erstklassiges Touristenziel herrscht oft das Gefühl, dass die persönliche Sicherheit und der Schutz des Eigentums unzureichend sind, sodass sich viele stark auf die Polizei verlassen müssen.



Mit wachsender Sorge um die Sicherheit geben einige Touristen zu, dass ihre Reise- und Ausgabebereitschaft in Pattaya nachgelassen hat. Besucher werden dringend empfohlen, keine Fremden mitzunehmen oder auf deren Annäherungsversuche zu reagieren, ihre Wertsachen sorgfältig zu schützen und stets wachsam zu bleiben. Ein unbeschwerter Urlaub kann sich schnell in einen Albtraum verwandeln, wenn Vorsicht fehlt.