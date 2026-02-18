Pattaya begrüßt das Chinesische Neujahr mit Segenszeremonien und stadtweiten Feierlichkeiten

PATTAYA, Thailand – Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet leitete am 17. Februar eine feierliche Opfer- und Segenszeremonie zu Ehren heiliger Geister und Ahnen im Rahmen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr 2026. An der Zeremonie nahmen Führungskräfte der Stadtverwaltung, Stadtratsmitglieder, leitende Beamte sowie Vertreter verschiedener kommunaler Abteilungen teil.

Die rituellen Zeremonien fanden an drei bedeutenden Orten statt: am King Taksin the Great Monument vor dem Rathaus von Pattaya, am Admiral Prince Abhakara Kiartiwongse Monument nahe der Sor Tor Ror 5 Radiostation (Naval Radio Hill) sowie bei der Sawang Boriboon Thammasathan Foundation. Die Rituale wurden abgehalten, um Glück, Wohlstand und Schutz für die Stadt, ihre Einwohner und die zahlreichen Besucher zu erbitten.







Pattaya beherbergt eine große thailändisch-chinesische Gemeinschaft und zählt weiterhin zu den wichtigsten Tourismusdestinationen des Landes. Besonders während des Chinesischen Neujahrs zieht die Stadt sowohl inländische als auch internationale Gäste an. Stadtvertreter betonten, dass das Fest eine wichtige Rolle bei der Belebung des Tourismus, der Unterstützung der lokalen Wirtschaft und dem Erhalt kultureller Traditionen spiele.

Zur Feier des Anlasses veranstaltet die Stadt das Pattaya Chinese New Year Festival 2026 vom 10. bis 24. Februar. Rote Laternen, beleuchtete Installationen, kulturelle Skulpturen und Fotopunkte wurden an drei Hauptstandorten eingerichtet: im Lan Pho Public Park in Naklua, am Eingangsbogen zur Walking Street sowie auf dem Mehrzweckplatz vor dem Rathaus von Pattaya.

Zu den Höhepunkten des Programms zählen allabendliche Löwentänze und eindrucksvolle Drachenparaden mit Licht- und Soundeffekten ab 21 Uhr im Lan Pho Park und entlang der Walking Street. Ergänzt wird das Programm durch den Wettbewerb „Boy–Girl Chinese Pattaya 2026“, thailändisch-chinesische Kulturaufführungen sowie ein Live-Konzert der bekannten thailändischen Band Tilly Birds im Lan Pho Park.

Nach Angaben der Stadtverwaltung spiegelt die Veranstaltung die enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor wider, um kulturelles Erbe zu bewahren und gleichzeitig Tourismus sowie lokale Wirtschaft zu fördern. Damit unterstreiche Pattaya erneut sein Image als lebendige internationale Destination mit kultureller Vielfalt.













































