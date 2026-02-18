Chinesischer Tourist in Pattaya verletzt und beraubt – Polizei startet Fahndung zum Schutz des Stadtimages

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya fahndet nach mehreren Verdächtigen, nachdem ein chinesischer Tourist in einem Hotel überfallen und um rund 20.000 Baht beraubt worden sein soll. Die Behörden befürchten, dass der Vorfall dem Ruf der Stadt als internationales Reiseziel schaden könnte.

Der Zwischenfall wurde am Dienstag, 17. Februar, um 4.36 Uhr morgens bei der Pattaya City Police Station gemeldet. Die Tat ereignete sich in einem Hotel an der Pattaya Second Road Soi 4.

Beamte fanden den 27-jährigen chinesischen Staatsbürger verletzt und sichtlich unter Schock vor. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, bevor er zur Polizeiwache gebracht wurde, um Anzeige zu erstatten.







Ein in der Nähe tätiger Motorradtaxifahrer berichtete der Polizei, er habe gesehen, wie der Tourist aus dem Hotel gerannt sei und um Hilfe gerufen habe. Dabei habe er angegeben, von einer Gruppe von Unterhaltungspersonen, die er engagiert habe, angegriffen und beraubt worden zu sein. Die Verdächtigen seien kurz nach dem Vorfall geflüchtet.

Nach Angaben des Opfers, das über einen Dolmetscher aussagte, habe er zunächst eine Person für einen Besuch in seinem Hotelzimmer engagiert. Diese habe später zwei weitere Personen hinzugezogen, woraufhin es zu einem Streit gekommen sei. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, und die Gruppe habe ihn körperlich angegriffen sowie Bargeld in Höhe von etwa 20.000 Baht entwendet, bevor sie flüchtete.



Die Polizei teilte mit, dass eine Funkfahndung mit Personenbeschreibungen ausgelöst und Ermittlungsteams eingesetzt wurden, um die Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Ermittler gehen davon aus, dass es sich möglicherweise um eine geplante Tat handeln könnte, da es in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle in der Gegend gegeben habe.

Die Behörden betonten, dass derartige Straftaten dem Image Pattayas als bedeutendes Tourismuszentrum schaden. Man werde alles daransetzen, die Verantwortlichen schnell zu fassen und Besuchern die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.



































