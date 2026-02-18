Mitternachtsskandal am Pattaya Beach sorgt für Debatte über öffentliches Verhalten

PATTAYA, Thailand – Ein nächtlicher Vorfall mit einem ausländischen Paar am Pattaya Beach hat in sozialen Medien für heftige Kritik gesorgt und neue Forderungen nach einer strengeren Überwachung des Strandes in den Nachtstunden ausgelöst.

Laut lokalen Berichten zeigt ein kurzes Video, das am frühen Morgen des 17. Februar online verbreitet wurde, einen männlichen und einen weiblichen Touristen – mutmaßlich chinesische Staatsangehörige – bei unangemessenem, intimem Verhalten im Meer vor Pattaya Beach. Das Filmmaterial wurde auf der Social-Media-Seite einer örtlichen Nachtfischergruppe veröffentlicht und löste rasch eine Debatte über öffentliches Benehmen in stark frequentierten Touristengebieten aus.







Reporter suchten später den Bereich gegenüber dem Royal Garden Plaza Pattaya auf, wo Mitglieder der Fischergruppe angaben, den Vorfall gegen 4.30 Uhr morgens beobachtet zu haben. Zunächst seien sie davon ausgegangen, dass das Paar lediglich schwimme. Im weiteren Verlauf hätten sie jedoch ein Verhalten bemerkt, das sie für einen öffentlichen Strand als unangebracht empfanden, woraufhin sie mit der Aufnahme begonnen hätten.

Zeugen berichteten, das Paar habe sich über einen längeren Zeitraum im Wasser aufgehalten und dabei wenig Rücksicht auf Umstehende genommen. Mehrere Personen hätten die Szene ebenfalls gefilmt. Anschließend habe das Paar den Strand ohne weitere Zwischenfälle verlassen.



Das Video rief im Internet zahlreiche Reaktionen hervor. Viele Nutzer kritisierten das Verhalten als unangemessen für einen öffentlichen Strand und warnten vor möglichen Imageschäden für Pattaya als familienfreundliches Reiseziel.

Behörden erklärten, zuständige Stellen prüften den Vorfall und erwögen zusätzliche Maßnahmen, um Ordnung und angemessenes Verhalten entlang des Strandes insbesondere in den späten Nachtstunden sicherzustellen.



































