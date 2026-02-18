Einsatz in Pattaya Beamte reagieren auf bewusstlosen Mann auf Brücke

PATTAYA, Thailand – Kommunale Beamte im Gebiet Naklua rückten am 17. Februar nach einer Meldung aus der Bevölkerung aus, nachdem ein Mann bewusstlos mitten auf einer Brücke an der Chaiyaphruek Road in Ost-Pattaya aufgefunden worden war. Anwohner befürchteten zunächst, der Mann könne in einen Unfall verwickelt gewesen sein oder sich in akuter Gefahr befinden.







Einsatzkräfte der Stadtverwaltung trafen kurze Zeit später am Ort des Geschehens ein und überprüften den Zustand des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht verletzt, sondern stark alkoholisiert war. Nach einem Gespräch rieten die Beamten ihm, zu seiner Unterkunft zurückzukehren, sich auszuruhen und künftig Situationen zu vermeiden, die seine eigene Sicherheit oder die anderer Verkehrsteilnehmer gefährden könnten.

Der Mann folgte der Aufforderung und verließ den Bereich eigenständig, ohne dass weitere Maßnahmen erforderlich waren.



Die Behörden erinnerten die Öffentlichkeit daran, ähnliche Vorfälle umgehend zu melden. Stark alkoholisierte Personen, die sich in Verkehrsbereichen aufhalten oder dort schlafen, stellten ein erhebliches Sicherheitsrisiko sowohl für sich selbst als auch für andere dar.



































