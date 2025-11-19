Neue Visaregeln in Thailand blockieren Betrüger vor der Einreise

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Einwanderungsbüro hat vier Maßnahmen eingeführt, um zu verhindern, dass Ausländer als Touristen nach Thailand einreisen, aber in Cyberkriminalität, Graugeschäfte, Geldwäsche, Bandenaktivitäten verwickelt werden oder zur Zwangsarbeit verleitet werden. Solche Aktivitäten stellen erhebliche Bedrohungen für die wirtschaftliche Stabilität, die soziale Sicherheit und das öffentliche Wohl dar.



Die vier Maßnahmen umfassen:

Verschärfte Kontrolle bei 90-Tage visafreien Einreisen: Wer wiederholt sogenannte Visa-Runs durchführt, ohne in sein Heimatland zurückzukehren, wird auf zwei Visa-Runs begrenzt. Wer diese Grenze ohne gültigen Grund überschreitet, wird sowohl an internationalen Flughäfen als auch an Grenzübergängen abgewiesen. Seit Anfang 2025 verweigerte das Einwanderungsbüro etwa 2.900 Ausländern mit ähnlichem Muster die Einreise.

Blockade von Ausländern auf Grenzbeobachtungslisten: Besonders an bekannten Betrugsgebieten wie Mae Sot in Tak. Ausländer, denen zuvor die Einreise verweigert oder die an der Grenze Mae Sot–Myawaddy zurückgeschickt wurden, werden bei erneutem Versuch wieder abgewiesen.







Strengere Kontrolle bei Verlängerungen des Aufenthalts: Provinzielle Einwanderungsbehörden prüfen Anträge auf Aufenthaltsverlängerung genau. Bei festgestelltem Visa-Run-Muster wird der Antrag abgelehnt oder das Visum annulliert, gefolgt von Abschiebung.

Durchsetzung der Überziehungsregelungen: Ausländer, die länger als erlaubt bleiben, werden konsequent verfolgt.



Diese Maßnahmen können zu leicht längeren Kontrollen an internationalen Flughäfen während der Stoßzeiten führen. Die Prüfung dauert jedoch nicht länger als 45 Sekunden pro Person, und die Wartezeiten überschreiten 40 Minuten nicht. Zur Entlastung werden alle Schalter an internationalen Flughäfen voll besetzt, während thailändische Staatsbürger automatische Gates für schnellere Abfertigung nutzen können. (PRD)



































