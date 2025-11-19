Jomtien Beach zweite Phase der Sandsanierung läuft mit 318-Millionen-Baht-Budget

PATTAYA, Thailand – Das Marine Department des Verkehrsministeriums arbeitet mit Hochdruck an Phase 2 des Sandsanierungsprojekts am Jomtien Beach. Ziel ist es, Küstenerosion zu verhindern und die touristisch attraktiven Strandflächen zu erweitern. Das Projekt erstreckt sich über rund 2,85 Kilometer von Soi Jomtien 11 bis Soi Jomtien 10. Geplant ist, den Strand um 30–50 Meter zu verbreitern, um mehr Platz für Freizeitaktivitäten zu schaffen und die Küste langfristig zu schützen.





Phase 2 wird in 300-Meter-Abschnitten über insgesamt 900 Tage durchgeführt. Auftragnehmer ist die Nawarat Patanakarn Public Company Limited, das Budget beläuft sich auf über 318 Millionen Baht. Die Fertigstellung ist für den 13. Juli 2027 vorgesehen. Drohnenaufnahmen zeigen laufende Arbeiten: Sandbagger bringen Sand an Land, Planierraupen ebnen den Strand, und Bagger formen die Küstenlinie nach dem Masterplan für Pattayas wichtigste Touristenstrände.

Phase 1, die 2020 gestartet wurde, erneuerte 3,5 Kilometer Strand vom Jomtien Chalet Hotel bis zum U Jomtien Hotel mit 640.000 Kubikmetern Sand von der Insel Rang Kwan. Der erneuerte Strand ist nun durchschnittlich 50 Meter breit und wird seit 2022 von der Stadt Pattaya verwaltet.







Phase 2 gilt als weiterer bedeutender Schritt zur Förderung des Strandtourismus und der Freizeitflächen in Pattaya, während gleichzeitig ein natürlicher Küstenschutz gewährleistet wird. Die Behörden werden auch nach Abschluss des Projekts die Umweltverträglichkeit, die Stabilität des Sands und die Verwaltung der öffentlichen Flächen weiter überwachen.



































