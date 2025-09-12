Muaythai-Glanz in Pattaya: Zone-3-Halbfinals entfachen packende Kämpfe

PATTAYA, Thailand – Die Halbfinals der Zone-3-Ausscheidungen des Wettbewerbs „Authentic Muaythai: From Grassroots to Global“ fanden im temporären Boxring auf dem Blue Multipurpose Area am Bali Hai Pier in Pattaya statt und decken Zentral-, Ost- und Westthailand ab.

Die Eröffnungszeremonie wurde vom stellvertretenden Gouverneur von Chonburi, Pongsathit Pijanan, geleitet, während Pattayas stellvertretender Bürgermeister Kritsna Boonsawat die geladenen Gäste willkommen hieß. Auch Vertreter verschiedener Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil.







Organisiert wird das Turnier von der Professional Muaythai Association of Thailand, der Sports Authority of Thailand, Top Kings Boxing Co., Ltd. und dem Chonburi Sports Office. Der Wettbewerb läuft vom 4. bis 30. September. Ziel der Veranstaltung ist es, das Muaythai-Erbe Thailands zu bewahren, jungen Menschen Karrieremöglichkeiten zu bieten, die Gemeinschaft zu stärken und Muaythai als kulturelle Soft Power im Sport- und Tourismussektor zu fördern.

Über 300 Kämpfer aus 16 Trainingscamps im ganzen Land treten täglich in 16 Kämpfen in fünf Gewichtsklassen der Männer und einer Damenklasse gegeneinander an. Die Gewinner qualifizieren sich für das nationale Finale.

Die Veranstaltung zieht große Menschenmengen aus Thailand und dem Ausland an, sorgt für eine lebendige Atmosphäre und stärkt die lokale Wirtschaft durch Tourismus und Kulturförderung.







































