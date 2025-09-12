Freunde, Briten, Landsleute – leiht mir euer Ohr

PATTAYA, Thailand – Zwei ausländische Männer, offenbar enge Freunde, gerieten am Abend des 10. September in Jomtien, Pattaya, in eine Straßenrauferei, nachdem ein Streit im betrunkenen Zustand eskaliert war.

Die Polizei der Pattaya City Station reagierte auf Meldungen über eine Prügelei vor einem Restaurant an der Jomtien Road. Vor Ort wurde ein 32-jähriger britischer Staatsbürger verletzt aufgefunden, mit einem zerrissenen linken Ohr und mehreren Blutergüssen am Körper. Rettungshelfer leisteten Erste Hilfe, bevor er ins Bangkok-Jomtien Hospital gebracht wurde.



Zeugen berichteten, dass die beiden Männer zuvor in einer nahegelegenen Bierbar getrunken hatten. Der Streit begann darüber, ob sie zurück zu ihrer Unterkunft gehen oder weiter feiern sollten, verschärft durch Probleme bei einer Geldabhebung am Automaten. Was als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte schnell zu einem körperlichen Kampf vor den Augen zahlreicher Passanten.



Die Polizei sicherte Beweise und plant, den verletzten Mann nach seiner Genesung zu befragen. Die Behörden suchen nun nach dem zweiten Mann, der vom Tatort geflohen ist, um rechtliche Schritte einzuleiten.




































