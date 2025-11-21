Betrunkener russischer Tourist auf Pattayas Walking Street nach Kopfschlag verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 27-jähriger russischer Tourist wurde am frühen Mittwochmorgen auf der Walking Street in Pattaya schwer verletzt, nachdem er einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte. Er wurde blutend und orientierungslos aufgefunden.

Der Vorfall ereignete sich um 3:36 Uhr am 20. November. Passanten und ein nahegelegener Motorrad-Taxi-Fahrer kamen dem Mann zu Hilfe, als sie ihn schwankend auf der Straße sahen, das Gesicht blutüberströmt. Er wurde sitzend, ohne Hemd und stark alkoholisiert gefunden und konnte nicht angeben, wer ihn angegriffen hatte.







Rettungshelfer leisteten vor Ort Erste Hilfe, bevor der Tourist in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands konnte er den Ablauf des Angriffs nicht erklären und zeigte sich wenig kooperativ gegenüber den Helfern.

Die Behörden raten dem Touristen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, damit Ermittler CCTV-Aufnahmen prüfen und versuchen können, den Angreifer zu identifizieren.



































