Mit Handy am Ohr blind über die Straße – Mann in Pattaya von LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein schockierender Vorfall in Pattaya erinnert aktuell eindringlich daran, wie gefährlich abgelenktes Gehen sein kann: Ein 42-jähriger Mann aus Nakhon Ratchasima wurde beim Überqueren einer Straße schwer verletzt, weil er währenddessen telefonierte.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße 331 im Gebiet Khao Mai Kaew, Ost-Pattaya, Bezirk Banglamung. Laut Polizei und Aufnahmen von Überwachungskameras war der Mann so in sein Gespräch vertieft, dass er unachtsam auf die Fahrbahn trat, ohne den Verkehr zu prüfen. Ein herannahender Lastwagen mit sechs Rädern konnte trotz Hupen und Bremsversuch nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste den Mann frontal.







Rettungskräfte waren schnell vor Ort und brachten den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Vorfall sorgte online für heftige Diskussionen über die Gefahren solcher Unachtsamkeit und die Folgen, wenn grundlegende Regeln der Verkehrssicherheit missachtet werden.

„Man sollte beim Überqueren der Straße nichts anderes tun“, schrieb ein Nutzer.

Ein anderer kommentierte sarkastisch: „Autos hat er noch geschafft, aber LKWs nicht.“

Weniger verständnisvoll hieß es auch: „Entweder verrückt oder betrunken – unfassbar.“ Und: „Kein Problem, beim nächsten Leben neu starten.“



Ein nachdenklicher Beitrag merkte an: „Man sieht klar, wie er die Aufmerksamkeit verlor – er schaute aufs Telefon, dann auf die andere Straßenseite und vergaß den Verkehr auf seiner Seite.“

Da Thailand verstärkt auf mehr Sicherheit für Fußgänger in Touristengebieten wie Pattaya setzt, mahnen die Behörden erneut: Nicht das Handy benutzen, wenn man eine Straße überquert. In beide Richtungen schauen, aufmerksam bleiben und niemals davon ausgehen, dass die Straße frei ist – denn ein Moment der Unachtsamkeit kann alles verändern.