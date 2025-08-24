Mister Universe Thailand 2025 findet im Royal Cliff Beach Hotel in Pattaya statt

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet empfing Professor Armando Marques, Mitglied des Präsidentenbüros der International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB), sowie Vertreter der Thailand Bodybuilding and Fitness Federation (TIFBB), um die Vorbereitungen für den bevorstehenden Wettbewerb Mister Universe Thailand 2025 zu besprechen. Die Veranstaltung findet am 24. August im Royal Cliff Beach Hotel statt.







Im Mittelpunkt des Treffens standen Planung und Zusammenarbeit zur Förderung des Bodybuilding- und Fitnesstrainings in Thailand sowie die Stärkung der Beziehungen zwischen der Stadt Pattaya und der IFBB für künftige internationale Events. Bürgermeister Poramet dankte dem Organisationskomitee für die Anerkennung von Pattayas Potenzial und bekräftigte sein Engagement für die Sportentwicklung in allen Bereichen. Er hob die Ziele der Stadt hervor, die Zusammenarbeit zwischen Behörden zu fördern, die lokale Wirtschaft anzukurbeln und Pattayas Image sowohl als Sportstadt als auch als Zentrum des Sporttourismus zu stärken.

Die Veranstalter erwarten, dass das Event Touristen und Fitnessbegeisterte aus aller Welt anzieht.



































