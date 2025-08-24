Britische Polizei weitet Drogenwarnkampagne auf Thailand aus

PATTAYA, Thailand – Die britische Grenzbehörde erweitert Operation Karetu über das Mittelmeer hinaus, wo zahlreiche britische Jugendliche wirtschaftlich von kriminellen Banden ausgebeutet wurden. Nun wollen die Behörden gezielter über Thailand aufklären, ein beliebtes Reiseziel für junge Menschen, die kostenlose Urlaube oder Geldbelohnungen für die Rolle als illegale Drogenkuriere („Mules“) suchen.







Die britische Tageszeitung The Sun berichtete, dass „baby-faced“ Briten, die ihre erste Auslandsreise antreten, von Beamten der Grenzbehörde an den wichtigsten Flughäfen Großbritanniens zur besonderen Vorsicht ermahnt werden. Im vergangenen Jahr wurden rund 1.000 Briten wegen Drogenvergehen festgenommen, meist beim Versuch, Cannabis nach Großbritannien einzuschmuggeln. Die meisten wurden bei der Rückkehr an einem britischen Flughafen ertappt. Laut Prisoners Abroad befinden sich weltweit mindestens 1.800 Briten im Ausland in Haft, überwiegend wegen Drogenvergehen.

Der stellvertretende Kommissar der thailändischen Einwanderungsbehörde, Polizeigeneralmajor Nattakorn Praphayon, erklärte, dass es fünf Hauptquellen für die Festnahme von Drogenkurieren gibt. Einige thailändische Provinzen, darunter die Insel Koh Samui, verfügen über weitläufige Farmen mit hochwertigem Cannabis. Mehrere Dutzend Schmuggler, darunter eine große Gruppe Briten, wurden festgenommen, bevor sie ein Flugzeug besteigen konnten.



Die internationalen Flughäfen Bangkoks sind ein zweiter Hotspot für den Versuch, Cannabis zu exportieren. Das Thai Narcotics Control Board weist darauf hin, dass der Besitz von Cannabis derzeit nicht strafbar ist, da ein lange angekündigtes Gesetz noch nicht vom Parlament verabschiedet wurde. Der Export ohne Geschäftslizenz, geprüft durch mehrere Behörden und den Zoll, bleibt jedoch illegal. Einige Drogenkuriere erhielten lediglich Geldstrafen wegen fehlender Exportdokumente, und ihre illegalen Waren wurden beschlagnahmt, bevor sie ein Flugzeug besteigen durften.

Eine dritte Gruppe sind Reisende, die nicht direkt nach Großbritannien zurückkehren, sondern einen Zwischenstopp in einem Drittland einlegen. Diese Fälle sind besonders bekannt geworden, darunter Bella Culley in Georgien und Charlotte May Lee in Sri Lanka, die beide in langwierige Voruntersuchungen ohne Kaution verwickelt sind. Die Strafen in diesen Transitländern können mehrere Jahre Haft oder sogar die Todesstrafe umfassen.



Die vierte Gruppe umfasst Schmuggler, die nach Großbritannien zurückkehren, dort aber am Flughafen festgenommen werden – die größte Einzelgruppe. Je nach Umfang der Schmuggelware ist eine zweijährige Haftstrafe üblich. Eine fünfte, heute weniger verbreitete Methode ist der Versand per Paketpost ohne Kurier, wofür die verstärkten Kontrollen verantwortlich gemacht werden.





Senior Border Force Officer Louise Deakin warnte: „Vor allem in Thailand sind naive junge Reisende einem hohen Risiko ausgesetzt, von Banden angesprochen zu werden, die Belohnungen für den Transport von ein oder zwei Koffern nach Großbritannien bieten.“ Viele Kuriere würden bereits in Großbritannien über Instagram, TikTok oder andere soziale Medien rekrutiert. Thailändische Polizeiberichte zeigen jedoch, dass viele Fälle, wie Culley und May, auf Banden in Bangkok zurückgehen, die Briten persönlich ansprachen und Sicherheit versprachen. Die enormen Gewinne der Kartelle – mindestens 3.000 Prozent basierend auf Straßenpreisen – bedeuten, dass der Einsatz von Drogenkuriere auch künftig bestehen bleiben wird.



































