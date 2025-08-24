Kristall-Klangschalen-Heilveranstaltung im Redemptorist Centre Pattaya

PATTAYA, Thailand – Am 21. August veranstaltete die Ray Enterprise for Social Development Co., Ltd. eine besondere Wellness-Aktivität unter dem Titel „Crystal Singing Bowl Sound Healing“ im Redemptorist Conference Center in Pattaya. Die Veranstaltung, geleitet von Herrn Manop Iamsa-ard, Manager von Ray Enterprise, begrüßte über 50 Teilnehmer aus der lokalen Gemeinschaft, angrenzenden Gebieten sowie Medienvertreter.







Ziel der Veranstaltung war es, ganzheitliche Gesundheit zu fördern, indem körperliches und emotionales Gleichgewicht durch die heilenden Schwingungen von Kristall-Klangschalen wiederhergestellt wird. Frau Rattanakorn Chaimanasakul, bekannt als „Lehrerin Jib“, führte die Teilnehmer durch die Sitzung und ermöglichte tiefe Entspannung, Stressabbau und Energierückgewinnung. Die feinen Vibrationen der Klangschalen helfen, Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen, negative Emotionen wie Wut, Trauer oder Angst zu lindern, Kopfschmerzen zu reduzieren, die Durchblutung und die Atemfunktion zu verbessern und ein allgemeines Wohlbefinden ähnlich der Meditation zu fördern.



Die Veranstaltung erhielt von gesundheitsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft sehr positive Rückmeldungen. Ray Enterprise betonte die Bedeutung der Förderung von Wellness sowohl innerlich als auch äußerlich und plant, solche Veranstaltungen weiterhin anzubieten, um den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, die an ganzheitlicher Gesundheitsfürsorge interessiert sind.

Weitere Sitzungen des Crystal Singing Bowl Sound Healing sind für den 3., 7., 17. und 21. September vorgesehen. Es gibt drei Zeitfenster: 13:00–15:00 Uhr für thailändische Teilnehmer, 15:30–17:30 Uhr für ausländische Teilnehmer und 18:00–20:00 Uhr erneut für thailändische Teilnehmer. Ein spezielles Angebot von 500 Baht pro Person wird angeboten. Interessierte können sich unter 081-895-9981 anmelden.

Ray Enterprise arbeitet unter der Maha Tai Foundation for the Development of Persons with Disabilities und setzt sich dafür ein, nachhaltige Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, die Abhängigkeit von Spenden zu verringern und Einnahmen zu generieren, um die Mission der Stiftung zu unterstützen.

















































