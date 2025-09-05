Mediterranes Buffet & Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya

Besuchen Sie uns diesen Samstag zu einem köstlichen mediterranen Buffet!

Genießen Sie eine große Auswahl an frischen Salaten, Pasta, Pizza, gegrillten Spezialitäten und Desserts – alles zum All-you-can-eat-Preis von nur 599 THB. Entspannen Sie bei Live-Musik den ganzen Abend über.

Samstag, 6. September 2025

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Thai Garden Resort, Pattaya

Reservieren Sie Ihren Tisch unter:

https://thaigarden.com/restaurant-reservations

Tel.: (+66) 38 370 614 | (+66) 84 324 1098

Suchen Sie eine Unterkunft? Buchen Sie Ihren Aufenthalt unter:

www.thaigarden.com




































