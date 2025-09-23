Französischer Tourist nach Streit mit Bolt-Fahrer in Pattaya schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein 55-jähriger französischer Tourist wurde in den frühen Morgenstunden des 21. September nach einer Auseinandersetzung mit einem Bolt-Fahrer in Süd-Pattaya schwer verletzt.

Um 4:40 Uhr erhielt das Sawang-Boriboon-Rettungszentrum die Meldung über einen verletzten Ausländer auf der Straße in der Nähe des VC Hotels, gegenüber einem arabischen Restaurant in Süd-Pattaya. Einsatzkräfte fanden den Mann, identifiziert als Nikolai, bewusstlos auf der Fahrbahn liegend, mit starken Kopf- und Nasenverletzungen. Er wurde noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Bangkok Pattaya Hospital gebracht.







Augenzeugen berichteten, dass Nikolai versucht habe, die Straße ohne Zebrastreifen zu überqueren. Ein Bolt-Fahrer sei dabei hupend herangefahren, woraufhin der Tourist frustriert einmal gegen das Auto schlug. Der Fahrer hielt an, doch als Nikolai erneut auf die Motorhaube schlug, sei der Fahrer wütend geworden und habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Dabei stürzte der Franzose zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Nach dem Vorfall floh der Bolt-Fahrer in Richtung Khao Phra Tamnak. Lokale Motorradtaxifahrer konnten jedoch Fotos des Fahrzeugs machen: ein weißer Honda HR-V SUV mit einem Kennzeichen aus Chonburi.



Die Polizei von Pattaya wertet derzeit Aufnahmen umliegender Überwachungskameras aus und bittet Zeugen um Hinweise, um den Fahrer zu identifizieren und zu finden. Sobald sich Nikolais Gesundheitszustand stabilisiert, soll auch er befragt werden, um den genauen Hergang und die Hintergründe des Vorfalls zu klären.



































