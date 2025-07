Mach dich bereit – und lauf los! Der Pattaya-Marathon 2025 startet am 20. Juli mit atemberaubender 42-km-Küstenstrecke

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Körper und Geist auf Hochtouren bringen – das ist das Motto beim großen „Pattaya Marathon 2025“, der am 20. Juli 2025 stattfindet. Auf einer spektakulären Strecke entlang der Küste erwartet die Läufer ein einzigartiges Sporterlebnis über 42 Kilometer, vorbei an den schönsten Orten der Stadt. Start- und Zielpunkt ist das Terminal 21 Pattaya.

Der Startschuss fällt bereits um 3:30 Uhr morgens, wenn die Teilnehmer von Terminal 21 aus auf die Strecke geschickt werden. Von dort führt der Kurs entlang der malerischen South Pattaya Beach, hinein ins Stadtzentrum. Über die Kreuzung am Wat Chaimongkol geht es weiter auf die Second Road, unter der Jumbo-Überführung hindurch, Richtung Thappraya Road.







Zu den weiteren markanten Punkten zählen die Matchanu-Kreuzung und die Jomtien Second Road, die bis zu ihrem Ende gelaufen wird. Dann biegen die Teilnehmer links auf die Sukhumvit Road ab, durchqueren die Pattaya-Kreuzung und den Zentral-Tunnel, bevor es auf dem südlichen Streckenabschnitt der Sukhumvit Road zurück Richtung Jomtien geht.

Die Läufer passieren das Lumpini Condo, genießen weite Ausblicke über den Ozean entlang der Jomtien Beach, durchlaufen erneut die Dong-Tan-Kurve und die Matchanu-Kreuzung, bevor es auf der Thappraya Road zurück ins Zentrum geht. Im letzten Streckenabschnitt bietet sich ein weiteres beeindruckendes Panorama entlang der Pattaya Beach, über die Kurve am Dusit Thani Hotel bis zum Zieleinlauf direkt neben dem Terminal 21 Pattaya.



Der Pattaya Marathon 2025 ist mehr als nur ein Wettlauf – es ist eine sportliche Reise durch eine der faszinierendsten Küstenstädte Asiens. Mit unvergesslichen Aussichten, einem anspruchsvollen Streckenverlauf und internationaler Atmosphäre bietet das Event die perfekte Bühne für persönliche Bestleistungen und gemeinschaftlichen Sportsgeist.

Sei dabei am 20. Juli – lauf dein Herz frei und mach den Pattaya Marathon 2025 zu einem Erlebnis, das bleibt.