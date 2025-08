Liegestuhlbetreiber blockiert Pattaya Strandparkplätze und wird vorübergehend gesperrt

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand — Ein Liegestuhlbetreiber am Pattaya Beach wurde mit einer 15-tägigen Betriebssperre belegt, nachdem er mehrfach dabei erwischt wurde, öffentliche Parkplätze für zahlende Kunden zu blockieren und Besucher einzuschüchtern, die keine Stühle mieten wollten.

Die Strafe, verhängt nach Paragraph 43.1 der städtischen Vorschriften für Sauberkeit und Ordnung, folgte auf die Beschwerde eines thailändischen Touristen, der beim Versuch, am Strand zu parken, weggeschickt wurde.

„Wir wollten nur am Meer spazieren,“ schrieb der Tourist. „Aber jemand hielt uns auf und sagte, der ganze Bereich sei nur für Kunden. Seit wann ist öffentliches Parken am Strand privat?“







Stadtinspektoren bestätigten den Vorfall und schlossen den Betrieb vom 1. bis 15. August. Beamte überwachen nun die Einhaltung der Anordnung.

Doch die Sperre sorgte für noch mehr Ärger – nicht gegen die Stadt, sondern gegen ein System, das viele als längst reformbedürftig ansehen. „Fünfzehn Tage? Danach machen die doch einfach weiter,“ schrieb ein Bewohner von Jomtien online. „Die machen das seit Jahren. Schön, dass endlich etwas passiert – aber das ist nur ein Klaps auf die Finger,“ meinte ein anderer.

Viele Kommentatoren äußerten Frust darüber, dass sich manche Betreiber aufführten, als gehöre ihnen der öffentliche Strand. „Die stellen Stühle und Hütchen hin und sperren alles ab, als ob es ihres wäre,“ sagte ein Tourist aus Nakhon Pathom. „Einer hat sogar meine alten Eltern angeschrien, weil sie keinen Stuhl mieten wollten,“ berichtete eine Frau aus Bangkok.



Manche meiden inzwischen Jomtien ganz und fahren lieber nach Dongtan oder Sattahip, wo weniger Betreiber aktiv sind. „In Sattahip lege ich meine Matte hin, sitze in Ruhe unter einem Baum – keiner stört mich,“ sagte ein pensionierter Lehrer aus Rayong. „Lieber fahre ich 20 Minuten länger, als mir das anzutun.“

Andere fordern grundlegende Reformen: klare Schilder, markierte Zonen, mehr Kontrollen – und mehr Information über Beschwerdemöglichkeiten. „Schilder mit Regeln und der Beschwerdehotline 1337 direkt am Strand aufstellen,“ schlug ein Expat vor. „Offizielle Liegestuhlbereiche ausweisen, Strafen für Parkplatzblockierer – so kann der Strand wieder allen gehören.“



Einige verteidigten das Prinzip von Strandservices, kritisierten aber aggressives Verhalten. „Wir sind nicht gegen Stühle. Wir sind dagegen, wie man mit uns umspringt, wenn wir nichts zahlen,“ sagte eine Cafébetreiberin. „Sie sollen ruhig Geld verdienen – aber nicht, indem sie Leute vertreiben,“ meinte eine Mutter, deren Kind am Strand angeschrien wurde.

Bis Mitte August bleibt der Betrieb nun geschlossen. Viele hoffen, dass das erst der Anfang ist. „Wir lieben Pattaya,“ schrieb ein Tourist. „Aber wir sind es leid, uns vorschreiben zu lassen, wo wir an unserem eigenen Strand sitzen dürfen.“ Vorfälle können über die Pattaya City Hotline 1337 gemeldet werden.