Pattayas Behörden überprüfen Märkte nach Beschwerden über Almosengänge von Mönchen

PATTAYA, Thailand – Lokale Behörden, darunter der Bezirksleiter von Banglamung, leitende Mönche der Unterbezirke und zuständige Ämter, führten kürzlich Kontrollen auf mehreren Pattaya-Märkten durch. Hintergrund waren Beschwerden, dass Mönche angeblich vor den Ständen sitzen oder warten, anstatt während ihrer traditionellen Almosengänge (Pindapata) durch die Straßen zu gehen.



Bei den Kontrollen wurden mehrere Mönche vor Essensständen stehend angetroffen. Sie erhielten mündliche Verwarnungen und Anweisungen, strikt den monastischen Verhaltenskodex einzuhalten. Die Behörden betonten, dass Wiederholungsfälle nach den formalen Verfahren der Sangha geahndet werden, um den Ruf des Buddhismus zu schützen.



Trotz der offiziellen Maßnahmen zeigten sich viele Einwohner wenig überrascht. Berichte und Kommentare in sozialen Medien deuten darauf hin, dass dieses Verhalten häufig auf den Märkten der Stadt vorkommt. Am Rai Vanasin Market wurden Mönche vor 7-Eleven-Filialen wartend gesehen, während am neuen Naklua Market einige am Eingang stehen und andere hinten sitzen. Im Chaiyaphruek Market behaupten Anwohner, Mönche kreisten so lange, bis das Essen verdorben ist. Sogar am Strand seien Mönche bereits um 4 Uhr morgens unterwegs, nicht um Essen zu bitten, sondern Geld direkt in ihre Almosenschalen zu sammeln.

Viele Einwohner argumentieren, dass die Verantwortung geteilt sei: Auch die Händler profitierten davon, jemanden bereit zu haben, der Gaben annimmt, andernfalls könnten die Umsätze sinken. Kritiker betonen jedoch, dass das Gehen für Almosen ein heiliger Brauch ist, der Demut fördern und die spirituelle Verbindung zur Gemeinschaft erhalten soll. Das Stehenbleiben oder Warten auf Spenden verwischt die Grenze zwischen religiöser Hingabe und bloßer Einnahmesammlung und kann das öffentliche Ansehen des Buddhismus beeinträchtigen.





Die Behörden kündigten an, dass die Kontrollen fortgesetzt werden und regelmäßige Inspektionen auf Pattayas wichtigsten Märkten geplant sind, um sowohl Mönche als auch Händler zu überwachen, die möglicherweise solches Verhalten fördern. Für viele Anwohner ist das Verhalten jedoch wenig überraschend. Ein Bewohner sagte: „In Pattaya ist das mittlerweile ein alltäglicher Anblick. Man erwartet es fast schon.“





Der Vorfall wirft darüber hinaus Fragen auf, wie traditionelle monastische Praktiken sich an das Leben in belebten Stadtmärkten anpassen – oder scheitern – und ob strengere Kontrollen oder Aufklärungsmaßnahmen nötig sind, um die Integrität buddhistischer Rituale im öffentlichen Raum zu wahren.



































