Ladenbrand in Pattaya: Besitzer springt vom zweiten Stock – Anwohner verhindern Feuerwerks-Explosion

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Ein heftiger Brand in einem Frischwarenladen im Osten Pattayas zwang am frühen Morgen des 24. Juni mehrere Bewohner zur Flucht aus dem Gebäude, während Feuerwehrleute und Anwohner fieberhaft daran arbeiteten, eine potenzielle Explosion gelagerter Feuerwerkskörper zu verhindern.

Der Brand wurde um 4:06 Uhr beim Katastrophenschutz-Funkzentrum der Gemeinde Nongprue gemeldet. Polizei und Rettungseinheiten trafen kurz darauf am Phumjai Fresh Food Store in der Soi Wat Boonsampan 2 ein. Das zweistöckige Gebäude beherbergte im Erdgeschoss einen Lebensmittelhandel mit frischem Fleisch, Tiefkühlwaren und Getränken, während im Obergeschoss Wohnräume untergebracht waren.







Die Flammen breiteten sich rasch aus und erzeugten dichten Rauch, der drei Menschen im Inneren einschloss. Ein Mann im Erdgeschoss konnte erst befreit werden, nachdem Nachbarn die Hintertür aufbrachen und ihn retteten – er erlitt leichte Verletzungen. Zwei Frauen im Obergeschoss wurden durch Rauch und Hitze zur Flucht gezwungen und sprangen aus dem Fenster. Beide erlitten Verbrennungen an den Beinen und Rauchvergiftungen. Eine von ihnen versuchte zunächst, sich über einen benachbarten Balkon zu retten, stürzte jedoch ab – ein Passant konnte sie im letzten Moment auffangen.

Fünf Löschfahrzeuge der Gemeinde Nongprue trafen schnell ein und brachten das Feuer innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser mit älteren Bewohnern, Kindern und Patienten konnte verhindert werden. Weitere Verletzungen wurden nicht gemeldet, doch das Gebäude und die meisten darin gelagerten Waren wurden vollständig zerstört.

Besonders besorgniserregend war ein großer Vorrat an Feuerwerkskörpern im Inneren des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte durch gezielte Kühlmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen verhindern und so eine Explosion abwenden.



Augenzeugen berichteten, dass am Vortag Schweißarbeiten zur Erweiterung des Geschäfts durchgeführt worden waren. Die Brandursache ist noch unklar; Ermittler prüfen, ob Funkenflug oder ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben könnten. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Brandausbruch sowie den Sprung des Besitzers aus dem zweiten Stock.

Die Polizei von Nongprue hat den Brandort abgesperrt und arbeitet mit der forensischen Abteilung der Provinz Chonburi zusammen, um die genaue Ursache zu ermitteln.