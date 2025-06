Thailand in Alarmbereitschaft: Vietnam warnt vor entstehendem Tropensturm im Südchinesischen Meer

PATTAYA, Thailand – Vietnams Nationales Zentrum für Hydro-Meteorologische Vorhersagen hat am Dienstagmorgen (24. Juni) die Bildung eines Tiefdruckgebiets über dem Südchinesischen Meer gemeldet. Demnach besteht eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich das System innerhalb der nächsten 24 Stunden zu einer tropischen Depression – einer sich entwickelnden Zyklone – verstärkt.







Das Tiefdruckgebiet bewegt sich voraussichtlich in nordwestlicher Richtung auf den nördlichen Teil des Südchinesischen Meeres zu. Bereits jetzt hat sich das Wetter in der Region deutlich verschlechtert, insbesondere in den Gewässern rund um die Paracel-Inseln.

Die vietnamesischen Behörden riefen Fischer und Schiffe, die sich in den betroffenen Gewässern befinden, dazu auf, die Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und gefährliche Gebiete zu meiden, um die Sicherheit auf See zu gewährleisten.



Unterdessen prognostiziert das Nationale Meteorologische Zentrum Vietnams für den heutigen Tag starke Regenfälle und Gewitter entlang der Küste von der Provinz Binh Thuan bis zur Provinz Kien Giang – einschließlich des Golfs von Thailand.

Auch Thailand beobachtet die Entwicklung genau, da mögliche Auswirkungen wie starker Regen, stürmische See und lokale Überschwemmungen auch seine Küstenregionen treffen könnten.