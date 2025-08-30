Kuwaitische Bikergruppe sorgt in Pattaya für Chaos – Grab-Fahrer und Passagier bei Unfall verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein nächtlicher Vorfall auf Pattayas Third Road, bei dem eine Gruppe kuwaitischer Motorradfahrer beteiligt war, endete mit Verletzungen eines Grab-Fahrers und seiner Passagierin, nachdem eines der Motorräder ihr Fahrzeug touchierte, nahe der Kreuzung beim Land Office.

Rettungskräfte trafen gegen 4:00 Uhr morgens am Unfallort ein und fanden Frau Pansa Wongcharoen, 36, mit Verletzungen am linken Arm, an der Hüfte und am Bein vor. Sie wurde zur Behandlung ins Bangkok-Pattaya Hospital gebracht. Der Fahrer, Ekarat Meesingkit, 28, erlitt eine Beinverletzung, lehnte jedoch einen Krankenhausaufenthalt ab. Sein rotes Yamaha-Motorrad wies deutliche Schäden durch die Kollision auf.







Ekarat erklärte der Polizei, dass er Frau Pansa vom Bali Hai Overpass herunter transportierte, als ihm zwei kuwaitische Biker mit ihren großen Motorrädern auf der Straße entgegenkamen und ausweichen mussten. Beim Versuch, nach links auszuweichen, wurde sein Motorrad am Heck von einem der Bikes getroffen, wodurch seine Passagierin auf die Straße geschleudert wurde.

Die Polizei bestätigte, dass nun Überwachungsvideos aus der Umgebung ausgewertet werden, um die beteiligten Fahrer zu identifizieren und rechtliche Schritte einzuleiten.




































