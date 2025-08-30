Starker Regen in Thailand erwartet: Tief über Südchinesischem Meer droht tropischer Sturm

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat eine Warnung herausgegeben, da ein tropisches Tiefdruckgebiet im oberen Südchinesischen Meer voraussichtlich zu einem tropischen Sturm heranwachsen wird und von 30. August bis 1. September starke Regenfälle nach Thailand bringen könnte. Das System soll 48 Provinzen betreffen und das Risiko von Sturzfluten, Erdrutschen und schnellem Oberflächenabfluss, besonders in bergigen und bereits gesättigten Gebieten, erhöhen.







Das Zentrum des Tiefdruckgebiets befindet sich derzeit bei 16,5°N Breite und 112,0°O Länge, mit Windgeschwindigkeiten um 55 km/h in der Nähe des Zentrums, und bewegt sich nordwestlich. Landfall wird voraussichtlich am 30. August in Nordvietnam erfolgen, bevor das System sich abschwächt, doch starke Südwestmonsunwinde werden weiterhin heftige Regenfälle in Thailand begünstigen.

Betroffene Provinzen sind unter anderem die nördlichen Regionen Phrae, Uttaradit und Phetchabun; die nordöstlichen Provinzen Khon Kaen, Udon Thani und Sakon Nakhon; zentrale Provinzen wie Suphan Buri und Ratchaburi; östliche Provinzen wie Prachinburi; sowie südliche Provinzen einschließlich Chumphon, Phuket und Phang Nga.



Die Behörden raten kleinen Booten, vom 30. August bis 2. September im Hafen zu bleiben, da starke Winde und hohe Wellen erwartet werden. Bewohner in überschwemmungsgefährdeten Gebieten werden aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, Ernten zu schützen und die Ankündigungen des Meteorologischen Amtes aufmerksam zu verfolgen.



































