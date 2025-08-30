Pattaya-Polizei ortet verlorenes Handy eines australischen Touristen per GPS

PATTAYA, Thailand – Die Polizei auf Koh Larn, Pattaya, konnte erfolgreich ein verlorenes Motorola Edge 50 Pro-Smartphone des 46-jährigen australischen Touristen Goel Sunil bergen, nachdem es beim Bananenbootfahren vor dem Ta Waen Beach verloren gegangen war.

Herr Sunil meldete den Vorfall am 26. August bei der Polizei und nutzte später das GPS-Tracking des Handys, das zeigte, dass sich das Gerät noch in Strandnähe befand.







Die Polizei von Koh Larn startete in Zusammenarbeit mit lokalen Marinebetreibern und der Tourist Police Pattaya eine Suchaktion. Schließlich wurde das Handy von der Person zurückgegeben, die es gefunden hatte.

Herr Sunil bedankte sich bei der Polizei und den Einheimischen für ihren Einsatz und betonte, dass die erfolgreiche Wiederbeschaffung das starke Engagement der Behörden von Pattaya für die Sicherheit der Touristen und das Vertrauen in die Stadt als weltweites Reiseziel unterstreiche.



































