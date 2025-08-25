Kurzschluss löst Feuer an Strommast in Soi Wat Boonkanchanaram, Pattaya aus

PATTAYA, Thailand – Ein Kurzschluss löste ein Feuer an einem Strommast in Soi Wat Boonkanchanaram aus und zog sofort die Aufmerksamkeit lokaler Behörden und Rettungsdienste auf sich. Der Vorfall ereignete sich im Jomtien-Gebiet von Pattaya, woraufhin städtische Beamte umgehend mit der Feuerwehr zusammenarbeiteten, um das Feuer einzudämmen.

Dank der schnellen Reaktion von städtischem Personal und Feuerwehrleuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass Personen verletzt oder nahegelegene Gebäude beschädigt wurden. Die Stromversorgung in der Umgebung blieb ununterbrochen, sodass Anwohner und Unternehmen nicht betroffen waren.







Städtische Beamte betonten, dass solche Vorfälle, obwohl selten, die Bedeutung regelmäßiger Wartung der elektrischen Infrastruktur unterstreichen, um Unfälle zu vermeiden. Bewohner werden dringend aufgefordert, Anzeichen von Funken, beschädigten Masten oder freiliegenden Kabeln unverzüglich den Behörden zu melden.

Die Stadt Pattaya betreibt eine 24-Stunden-Notrufhotline unter 1337, die von Anwohnern bei Bränden, Unfällen oder anderen öffentlichen Sicherheitsproblemen genutzt werden kann. Die Behörden versicherten außerdem, dass die Ursache des Kurzschlusses untersucht wird, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.



































