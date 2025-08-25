Pattayas Tourismus steht trotz aggressiver Stimuluskampagne vor gemischten Signalen

PATTAYA, Thailand – Die Tourismusbranche in Pattaya zeigt zwar vorsichtige positive Tendenzen, doch im Hintergrund bestehen weiterhin Herausforderungen, die von den Behörden noch nicht vollständig gelöst wurden.

Eine aktuellen Bewertung vom 23. August zufolge waren selbst an einem langen Feiertagswochenende die beliebtesten Touristenziele der Stadt nicht so überfüllt wie erwartet. Europäische und chinesische Besucher, traditionell wichtige Märkte, zeigten einen deutlichen Rückgang, während asiatische Touristen – insbesondere aus Malaysia und Indien – weiterhin zunahmen und sich in diesem Jahr als die wichtigsten Treiber des Pattaya-Tourismus etablierten.







Als Reaktion auf diese sich verändernden Trends hat die thailändische Regierung eine aggressive Stimuluskampagne gestartet. Die Initiative „Buy International, Free Thailand Domestic Flights“, mit einem Budget von über 700 Millionen Baht, bietet internationalen Besuchern unter bestimmten Bedingungen kostenlose Inlandsflüge an. Ziel ist es, die Ausgaben zu fördern und die Tourismuseinnahmen über die Hauptdestinationen hinaus auf Sekundärstädte zu verteilen.

Die Tourism Authority of Thailand (TAT) verfolgt zudem eine Strategie für den Tourismus in Sekundärstädten in Zusammenarbeit mit 12 Regierungsbehörden. Angestrebt werden mindestens 360 Milliarden Baht an Einnahmen, um lokale Gemeinden zu unterstützen und das wirtschaftliche Wachstum auf Graswurzelebene zu fördern.

Darüber hinaus sieht der wirtschaftliche Stimulusplan 2025 der TAT die Bereitstellung von 3,96 Milliarden Baht für sieben Großprojekte vor, mit dem Ziel, über 200 Milliarden Baht Tourismuseinnahmen zu generieren und mehr als 220.000 Arbeitsplätze landesweit zu schaffen.



Trotz dieser ambitionierten Maßnahmen sieht sich Pattaya weiterhin mit anhaltenden Problemen konfrontiert, die nicht leicht zu lösen sind. Infrastrukturdefizite, uneinheitliche Servicestandards und veränderte internationale Reisegewohnheiten stellen nach wie vor eine Herausforderung für den Ruf der Stadt als reibungsloses Touristenziel dar. Analysten betonen, dass staatliche Anreize zwar die Zahlen auf dem Papier steigern, die nachhaltige Entwicklung jedoch von einer Verbesserung des Besuchererlebnisses, der Verkehrsinfrastruktur und des Stadtmanagements abhängt.

Derzeit bleibt Pattaya ein Magnet für asiatische Touristen, doch das langfristige Wachstum hängt davon ab, die versteckten Probleme zu lösen, die weiterhin ein vollkommen reibungsloses Tourismuserlebnis behindern.



































