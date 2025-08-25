Indischer Tourist am Cosy Beach in Pattaya vor dem Ertrinken gerettet

PATTAYA, Thailand – In der Nacht des 24. August reagierten die Behörden in Pattaya auf einen Ertrinkungsunfall am Cosy Beach in der Gegend von Pratumnak Hill. Stadtbeamte aus Jomtien sowie die Marine-Rettungsteams Pattaya trafen schnell am Unfallort ein, um einem indischen männlichen Touristen zu helfen, der in Schwierigkeiten im Wasser geraten war.

Berichten zufolge kämpfte der Tourist ums Überleben, als die Rettungskräfte ihn erreichten. Das Notfallpersonal koordinierte mit der Sawang Boriboon Foundation und brachte den Mann ins Pattaya Hospital, wo er weitere medizinische Versorgung erhielt. Die Behörden prüfen die Umstände des Vorfalls, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern.







Der Vorfall sorgte für Besorgnis bei Einheimischen und Besuchern, die ihre Meinungen über die Strandsicherheit, insbesondere nachts, in den sozialen Medien äußerten. Viele teilten persönliche Erfahrungen, darunter Krankheiten oder Probleme im Liebesleben. Kommentare waren unter anderem: „Ist er jetzt in Sicherheit?“, „Alkoholisierten Personen sollte das Schwimmen nicht erlaubt sein“ und „Schwimme immer mit einem Freund; wenn niemand dabei ist, geh nicht ins Wasser.“

Der Vorfall unterstreicht den fortwährenden Bedarf an strengeren Sicherheitsmaßnahmen und Aufsicht an Pattayas Stränden, besonders in stark frequentierten Touristengebieten wie Pratumnak Hill und Jomtien. Die Behörden erinnern Besucher daran, wachsam zu bleiben und die Sicherheitsrichtlinien beim Wassersport einzuhalten.



































