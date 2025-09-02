Kostenloses Jazz & Pop Rising Stars-Konzert am Samstag, 6. September, am Pattaya Beach

PATTAYA, Thailand – Musikfans dürfen sich diesen Samstag, den 6. September, auf ein besonderes Erlebnis freuen: Die Pattaya Jazz Society veranstaltet „Jazz & Pop Music Rising Stars“, ein kostenloses Konzert vor der beeindruckenden Kulisse des Pattaya Beach. Von 17:00 bis 22:00 Uhr können Besucher Live-Auftritte von vier aufstrebenden Bands genießen: Roots, Lo Hak, Sunny Side Up und AliceMan, gefolgt von einem speziellen Auftritt eines national anerkannten Jazzkünstlers.



Die Veranstaltung findet auf dem Pattaya Central Multipurpose Plaza statt und bietet nicht nur großartige Musik, sondern auch wunderschöne Meeresblicke, perfekte Fotomöglichkeiten und abwechslungsreiche Aktivitäten für Freunde, Familien oder Paare. Die Gäste können bei erfrischenden Getränken entspannen, die Meeresbrise genießen und die lebhafte Atmosphäre in vollen Zügen erleben – und das alles völlig kostenlos.

Ob Einheimischer, Langzeitbesucher oder nur auf Durchreise in Pattaya, dies ist die ideale Gelegenheit, die lebendige Musikszene der Stadt zu erleben und gleichzeitig den Charme des Strandambientes zu genießen. Verpassen Sie nicht einen unvergesslichen Abend mit Jazz, Pop und maritimen Vibes!







Veranstaltungsdetails:

Ort: Pattaya Central Multipurpose Plaza

Datum: Samstag, 6. September

Uhrzeit: 17:00 – 22:00 Uhr

Eintritt: Kostenlos

Begleiten Sie die Pattaya Jazz Society zu einem Abend voller Musik, Spaß und Entspannung am Meer!



































