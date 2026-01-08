Königlich Thailändische Marine sagt Kinderfest an Bord von Kriegsschiffen in Sattahip ab

PATTAYA, Thailand – Die Königlich Thailändische Marine hat die Absage der Aktivitäten zum Nationalen Kindertag an Bord des Flugzeugträgers HTMS Chakri Naruebet sowie weiterer Marineschiffe im Hafen von Chuk Samet in Sattahip, Provinz Chonburi, bekannt gegeben. Grund dafür ist die aktuelle Lage entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze. Gleichzeitig bestätigte die Marine, dass die Veranstaltungen zum Kindertag landesweit wie geplant stattfinden werden.







Die Königlich Thailändische Marine lädt Kinder, Jugendliche und Familien ein, am Nationalen Kindertag 2026 am Samstag, dem 10. Januar, an ausgewählten Marineeinrichtungen teilzunehmen. Ziel der Veranstaltungen ist es, Lernmöglichkeiten zu bieten und das Verständnis für die Aufgaben, Einsätze und Fähigkeiten der Marine zu fördern.

In Bangkok und den umliegenden Gebieten finden die Aktivitäten an der Marineakademie in der Provinz Samut Prakan statt. Geplant sind Besichtigungen von Marineschiffen und Hubschraubern, Ausstellungen maritimer Ausrüstung sowie Vorführungen von Spezialeinheiten und Marineinfanterie. Weitere Programmpunkte umfassen Präsentationen zum Schutz von Meeresschildkröten, Hydrographie und Navigationssysteme, Sicherheitsaufklärung, unbemannte Luftfahrtsysteme, Militärdiensthunde, Gesundheitsberatungen sowie Bildungs- und Berufsberatung.



Im Marinemuseum in Samut Prakan können Besucher das Flugzeug HU-16B Albatross besichtigen. In der Festung Phra Chulachomklao sind musikalische Darbietungen, kulturelle Aktivitäten, historische Ausstellungen und gemeinschaftliche Veranstaltungen vorgesehen.

In der östlichen Region bestätigte das Flottenkommando, dass die geplanten Aktivitäten an Bord der HTMS Chakri Naruebet und anderer Schiffe im Hafen von Chuk Samet ausgesetzt werden. Stattdessen finden die Kinderfest-Veranstaltungen im Marinefliegermuseum in der Provinz Chonburi unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen statt. Weitere Aktivitäten sind in Marineeinheiten in Chanthaburi, Trat, im Süden des Landes, an der Andamanenküste sowie in den Provinzen entlang des Mekong-Flusses geplant. (NNT)



































