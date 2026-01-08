Wenn Worte zählen Pattayas Touristenpolizei lindert Sorgen einer russischen Mutter

PATTAYA, Thailand – Beamte der Pattaya Tourist Police, die im Bereich Walking Street eingesetzt sind, leisteten am 6. Januar Unterstützung für eine russische Touristin, die sichtlich aufgewühlt und besorgt war, während sie sich in dem Gebiet aufhielt.

Durch ruhige Koordination und einfühlsame Gespräche gelang es den Beamten, die Situation zu klären. Dabei erfuhren sie, dass die Frau kurz zuvor einen Streit mit ihrem 24-jährigen Sohn gehabt hatte. Nach der Auseinandersetzung verließ der Sohn die gemeinsame Unterkunft und mietete ein eigenes Zimmer im Stadtteil Jomtien, was bei der Mutter große Sorgen um seine Sicherheit und sein Wohlergehen auslöste.







Die Beamten nahmen sich Zeit, die Frau zu beruhigen und ihr Sicherheit zu vermitteln. Zudem boten sie ihre Hilfe an, um den Kontakt zwischen Mutter und Sohn herzustellen und vermittelnd tätig zu werden. Ziel war es, beiden Seiten zu helfen, offen miteinander zu kommunizieren, das Missverständnis zu klären und sich wieder zu versöhnen, damit sie ihren Aufenthalt gemeinsam im Hotel fortsetzen können.

Die Pattaya Tourist Police äußerten ihre Wertschätzung darüber, einen Beitrag zur Wiederherstellung der Ruhe geleistet und der Touristin ein Lächeln zurückgebracht zu haben. Die Beamten hoffen, dass Mutter und Sohn sich versöhnen, gegenseitiges Verständnis finden und ihre Zeit in Pattaya friedlich und sicher genießen können.



































